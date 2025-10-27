AKTUELNO

Zadruga

Rivalku kaznio, snajku nagradio! Maju spustio malim budžetom, a onda Aneli nahvalio: Nasekirala si mi prijatelja, glava me je bolela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Ovonedeljni vođa Milan Stojičković naredni mali budžet dodelio je Maji Marinković.

I kada ti je teško i kad si srećan, ja sam tu za tebe: Milan nagradio sebi drage ljude, pa ogolio dušu o prijateljstvu s Lukom (VIDEO)

- Majo, tri hiljade. Rekao sam ti, lepa si, zgodna si, vrtiš tamo gde burgija neće. Ne mogu da ti dam više, jer nemam više, niti se družimo niti bilo šta, poštujem te, nikada me nisi uvredila - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Petja tri hiljade. Bugari će mi zameriti, ali kada ja dođem u Sofiju nadoknadićemo, zvaću te kada budem išao u izlazak - rekao je Milan.

- Aneli, veliki budžet. Nasekirala si mi prijatelja, glava me je bolela danonoćno od tebe. Drago mi je što ste opet zajedno i što mogu da vas vidim srećne. Ne volim kada se svađate, s obzirom na to da te je Luka hvalio, stvarno se borio za tebe i tvoju porodicu - rekao je Milan.

Nikada ne bih rasturio tuđu vezu: Teodora se očijuka i s Milanom?! Njegovo izlaganje pomrsilo sve, pa ponizio Macanovića: Bebica ne može da me uvredi

Foto: TV Pink Printscreen

- Srednje budžete ću dati mojima. Joco, za tebe srednji budžet. Krenuli smo ovde, nismo ništa znali, meni je u trenutku htela da pukne glava. Nikoga nisam znao, bio sam nesnađen i desilo se ono što sam očekivao - rekao je Milan.

- Srednji budžet za Viktora, ti si moj mali sin. Mislim da, jednostavno, si jako dobar! Družimo se od početka, moje mišljenje se o tebi nikada nije promenilo, možeš samo ti da ga promeniš. Rado ću ti pomoći što se tiče spoljnog sveta - rekao je Milan.

Vraća milo za drago! Milan osvetio Luku preko Asmina, pa odmah i Karića preko Kačavende (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Rado, što se tiče tebe, prelepa si i prezgodna devojka, moje mišljenje je da je budućnost pred tobom. Iz divne si porodice - rekao je Milan.

Autor: Nikola Žugić

