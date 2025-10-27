Pokušala sam da rešim problem... Aneli i Alibaba dogovorili razgovor, Luka ponovo gura nos gde mu nije mesto (VIDEO)

Svi čekaju ovaj razgovor!

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. Ovonedeljni vođa Milan Stojičković dao je reč Aneli Ahmić.

- Navešću oca mog deteta na naketi razočarao me je jer insistira da napravimo DNK analizu. Moja mama šta će da kači za Asmina ne interesuje me jer sam ja pokušala, ali ne može jer je poznajem. Ja ne mogu da utičem jer moja sestra ima problem sa sinom, neka svako rešava probleme svoje. Ja sam pokušala da rešim problem sa Asminom, ali sam videla da se on sa mnom sprda i da nagovara ljude da me blati - rekla je Aneli.

- Neka odmah digne ruku ko sam ga nagovarao da me blati - vikao je Asmin.

- Kao čovek si trebao da pokušaš da spustiš loptu sa mnom. Zajedničk jezik se ne nalazi za pola sata, treba normalno da se priča. Imam momka sa kojim planira budućnosti - pričala je Aneli.

- Ja sam tebe razočarao jer tražim DNK? - pitao je Asmin.

- Ne, ona je rekla jer sumnjaš da si otac - umešao se Luka.

- Šta se ti mešaš? Zbog ovoga ne može da se ima normalan odnos. Ja sa tobom mogu da pričam kad god, a ti treba da se pripremaš i da te Mića savetuje. Ja nemam vremena da čekam i da se zaj*bavam sa tobom - pričao je Alibaba.

- Broj dva će da bude Luka jer me nije bilo mesec dana, a flertovao je ovde sa drugim ženama. Broj tri Milosava koja me je nominovala - govorila je Aneli.

