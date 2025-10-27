Krah još jednog druženja: Miki Dudić razvezao jezik, pa priznao da se razočarao u Matoru i Draganu! (VIDEO)

Takmičari izneli sve šta im leži na duši!

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. Ovonedeljni vođa Milan Stojičković dao je reč Mikiju Dudiću.

- Matora i Dragana, pošto ste dobre sa mojim Jovanom mogle ste neke stvari da mi kažete na drugačiji način, meni bi to bio konstruktivni savet, a ovako su bile kritike u društvo, a ja nisam klinac. Mi ćemo ostati okej, ali smo malo zahladneli. Hteo sam da navedem Saleta Luksa. Teća osoba je drugarica Jovana - rekao je Miki Dudić.

- Što se mene tiče na prvo mesto ću da stavim Iliju Pečenicu jer sam od tebe očekivala više u ovom prostoru. Mislila sam da ćeš više da iznosiš mišljenje jer znam da ga imaš. Drugi je Miki Dudić od njega sam više očekivala jer si Pejin stariji brat, a on je imao više m*da da iznosi mišljenje, a mlađi je dečko - rekla je Teodora Delić.

- Mene ovde niko ne može da razočara jer mi niko ne znači ništo, ali me ponašanjem i delima jesu iznenadili. Luka Vujović je na prvom mestu. Na drugom mestu Pop, tri puta si imao priliku da objasniš ljudima i sam sebi na koji način me žena proganja zbog tebe, a ti si prećutao - rekla je Jovana advokatica.

- Ja tebi nisam hteo da prilazim jer si počela da histerišeš sa svima, sve je okej - dodao je Pop.

- Treća osoba dvoumim se između Milana i Mikija Dudića. Navešći Mikija - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić