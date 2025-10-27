AKTUELNO

Zadruga

Krah još jednog druženja: Miki Dudić razvezao jezik, pa priznao da se razočarao u Matoru i Draganu! (VIDEO)

Izvor: Pinkr, Foto: TV Pink Printscreen ||

Takmičari izneli sve šta im leži na duši!

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. Ovonedeljni vođa Milan Stojičković dao je reč Mikiju Dudiću.

- Matora i Dragana, pošto ste dobre sa mojim Jovanom mogle ste neke stvari da mi kažete na drugačiji način, meni bi to bio konstruktivni savet, a ovako su bile kritike u društvo, a ja nisam klinac. Mi ćemo ostati okej, ali smo malo zahladneli. Hteo sam da navedem Saleta Luksa. Teća osoba je drugarica Jovana - rekao je Miki Dudić.

pročitajte još

Brutalno rešetanje: Uroš Stanić u jednom dahu demolirao Luku! Brutalnu isitinu mu sasuo u lice, pa Aneli podsetio na rane radove (VIDEO)

- Što se mene tiče na prvo mesto ću da stavim Iliju Pečenicu jer sam od tebe očekivala više u ovom prostoru. Mislila sam da ćeš više da iznosiš mišljenje jer znam da ga imaš. Drugi je Miki Dudić od njega sam više očekivala jer si Pejin stariji brat, a on je imao više m*da da iznosi mišljenje, a mlađi je dečko - rekla je Teodora Delić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene ovde niko ne može da razočara jer mi niko ne znači ništo, ali me ponašanjem i delima jesu iznenadili. Luka Vujović je na prvom mestu. Na drugom mestu Pop, tri puta si imao priliku da objasniš ljudima i sam sebi na koji način me žena proganja zbog tebe, a ti si prećutao - rekla je Jovana advokatica.

pročitajte još

Miljana napravila haos u Beloj kući: Svima sasula brutalnu istinu u lice, Aneli skočila kao oparena i optužila je da Željka koristi samo za rijaliti!

- Ja tebi nisam hteo da prilazim jer si počela da histerišeš sa svima, sve je okej - dodao je Pop.

- Treća osoba dvoumim se između Milana i Mikija Dudića. Navešći Mikija - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pravila si me budalom: Ivan kroz tugu i gađenje upitao Jelenu šta planira sa Urošem, ona mu prebacila što nije želeo da imaju dete! (VIDEO)

Zadruga

Zato je i izbegavam... Gastoz ne može da se sastavi nakon haosa sa Anđelom, priznao od čega strahuje (VIDEO)

Zadruga

Ena utučena zbog raskida sa Pejom: Reči Zlate Petrović joj odzvanjaju u glavi, brutalnom porukom joj unela nemir! (VIDEO)

Zadruga

Slala je poruke stranicama, razne gadosti i laži: Nerio otvorio dušu o haotičnom odnosu sa mama Sitom! (VIDEO)

Domaći

Više nikad me njena suza neće pogoditi: Munja odlučio da Matoru gazi do poslednjeg dana, besan na cimere jer je štede! (VIDEO)

Domaći

RASUO SE NA KOMADE: Peja plače na sav glas, u suzama priznao krivicu za haos sa Enom Čolić! (VIDEO)