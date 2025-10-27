AKTUELNO

Zadruga

Mića Ahmić grof od Sarajeva: Bebica zadao nikad jači udarac Lepom Mići, on mu uzvratio dupom merom i urnisao sve Alibabine razbojnike! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opšti haos u Beloj kući!

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. 

- Ja ću da navedem tri člana Ahmić familije. Čovek koji je posle 13 godina postao poltron jedne porodice, zastupa sve što je loše, gazi sebe i svoje stavove, a ti je Mića Ahmić grof od Sarajeva. Drugo mesto je Luka Ahmić koji je pre tri sata rekao da neće da bude Bebica, a onda pogazio sve svoje stavove. Na prvom mestu si ti Aneli smećarko, napadala si Asmina ovde da je monstrum tata i da je najveći odron kao otac, a na noimnacijama si rekla i da nije otac tvog deteta, pa si samim tim na mestu broj jedan - govorio je Bebica.

- Prvo mesto Sale Luks koji priča dva meseca o nekim j*banjima, a sinoć je sv*šio za dva minuta. Drugo mesto je bugarska princeza, očekivao sam od tebe da ćeš da se ubijaš od k*rca ali si mrtva ove sezone. Trećeg nemam koga, neka bude Bane - rekao je Jovan Rajić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću da pričam o bivšim Ahmićima koji su ovde pre dve godine bili jako bitni Ahmići, a to je Nenad Ahmić - govorio je Mića, ali je njegovo obraćanje prekinuo žestok sukob Tanje Boginja i Sandre Todić, zbog kojeg je reagovalo obezbeđenje.

- Ja se sa drukarama ne družim, većima mojih drugara je po zatvoru. Nemoj da se zaj*bavaš jer si samo jaka na rečima. Drhtiš i uplašila si se, a ja ću da ti j*bem mamu - govorila je Sandra.

- Ja ne prljam ruke takvima kao što si ti - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako da ovde imamo bivše Ahmiće koji su ovde ginuli za tu porodicu, a sad imao Durdžiće. To su najveći poltoni koji postoje. Broj jedan Nenad Durdžić bivši Ahmić. Mali bambino koji je sa Ahmićima bio u krevetu, plakao, delio boli, a to je bivši Ahmić Danilo. teeća osoba je pravi Durdžić, najkvarniji si u toj celoj priči. Oni su tvoji poltroni, oni su bivši, a ti si ti - govorio je Mića.

- Šta si meni hteo da kažeš? Po čemu sam ja najgori? - pitao je Asmin.

- Naveo sam tebe isto za šta si ti i meni, ponoviću ti sustra u četiri - poručio je Lepi Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

