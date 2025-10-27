Okupio je bandu nesvrstanih učesnika, gori je od Zorice: Dača jedva dočekao da brutalnim rečima nagazi Lepog Miću! (VIDEO)

Napeto do samog kraja!

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale. Ovonedeljni vođa Milan Stojičković dao je reč Aleksandri Jakšić.

- Mića grof koji je Groficin potrčko. Mića je najveće razočaranje jer je dopustio sebi što nikad nije, on je gori i od Zorice. Okupio je ovu bandu nesvrstanih učesnika. Na trećem mestu biće Maja Marinković jer joj se ne poklapaju stavovi sa stvarima koje radi. Mene je nominovala u odabranima, a mogla je da nominacuje Uroša ili Zoricu, a iz straha prema Urošu i Zorici nije smela to da uradi. Zorica verovatno nešto zna o njoj, pa navodi mene, a ja nisam naveo nešto što bi nju izdalo - govorio je Dača.

- Milosava jer je rekla da je Aneli lažljivica, Nerio jer je nominovao tetku i treće mesto Asmin jer je dokazao sve svojim ponašanjem - govorila je Babejićka.

- Sara Stojanović, Dušica i Babejićka - dodala je Rada Todorović.

Autor: A. Nikolić