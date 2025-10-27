Mina Vrbaški dobila zeleno svetlo da bude snajka Durdžićima: Nakon njenog priznanja o odnosu sa Alibabom oglasio se Mustafa! Evo šta kaže o njihovom druženju

Otac Asmina Durdžića za Pink.rs otkrio kako gleda na odnos svog sina sa Minom Vrbaški, nakon što je ona priznala da sumnja da ima simpatije prema njoj!

Mina Vrbaški sinoć je u "Šiša baru" priznala da sa Asminom Durdžićem često komunicira u tajnim šiframa, zbog čega ima sumnja mu se dopada, ali nije sigurna da li je iskren ili sa njom igra igru.

Mi smo stupili u kontakt sa njegovim ocem Mustafom Durdžićem kako bismo saznali kako on gleda na Minino priznanje, pošto je putem jedne svoje objave na Fejsuku već istakao da je Asminu ona najodanija, ali da on to ne vidi.

- Nisam gledao intervju, ali mislim da Asmin Minu doživljava kao jednu vernu i veliku prijateljicu. Po mom mišljenju Mina je divna prijateljica i dosta pomaže Asminu. A po pitanju izbora, svaki izbor u zatvorenom prostoru je pogrešan izbor. Ljudi žive na slobodi neograničeni i u takvim životnim uslovima treba da pronađu svoj izbor -govorio je Mustafa za naš portal, a onda otkrio da li bi prihvatio da mu Mina bude snajka:

- Živimo u 21. veku, svako sebi bira, a meni je bitno da moja snajka bude dobra mama svojoj deci i svome mužu da bude verna pratiteljica kroz život. Ako se bilo šta desi ja sve prihvatam - poručio je Asminov otac za Pink.rs portal.

Autor: A. Nikolić