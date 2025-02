Mogu u moj krevet da ih pustim: Milovan žestoko o odnosu Aleksandre i Ivana, siguran da će doći do njihovog novog pomirenja! (VIDEO)

Otkrio da li i dalje ima osećanja prema njoj!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Milovanom Minićem o aktuelnim dešavanjima sa Aleksandrom Nikolić i Ivanom Marinkovićem.

- Ako slušamo Aleksandru možemo da zaključimo da je ona srčana, naivna i iskrena, a da ste vi muškarci koji su prošli kroz njen život joj stavljate stege? - pitao je Darko.

- Nemoguće je da je svaki partner manipulator. Ona je takva da niko ne može da se stegne, čuli ste da je dobila 100.000 evra da ne ode u Makedoniju da radi, a otišla je. Ivan i ja smo nebo i zemlja. Ona kaže da je naša početna priča bila ista, a to nema veze. To je samo njeno opravdanje da se izvuče - govorio je Milovan.

- Da li se pokazalo da je vuče u kanal kao što si pričao? - upitao je voditelj.

- Sve se pokazalo, drago mi je da stvari dolaze na ono što sam ja pričao. S obzirom da vidim Marinkovićevu kalkukaciju prerano je da joj bude dželat, on će to da ostavi za kasnije. Kad je alkohol odradio svoje u utorak došlo je posle mesec dana veze do velikih uvreda, a meni je to zamerao posle četiri godine. On kalukiše i njemu odgovara da bude u priči, manje je bitno da li je sa njom ili nije. Aleksandru znam, oni će 100% da budu ponovo zajedno. Što se Marinkovićeva tiče on samo čeka povoljan momenat da bude na vrhu - govorio je on.

- Kako komentarišeš što Aleksandra pokušava da umanji njihovu bliskost i govori da je on forsira, a onda se dese igrarije pod pokrivačem? - pitao je voditelj.

- Bolje da je priznala vezu i spavala sa njim u krevetu, pa može da se dogodi nešto pod jorganom. Ja mogu da zamislim kako to izgleda napolju. To je 10 puta gora opcija koju je ona izabrala - rekao je Milovan.

- Da li te to boli i da li si razočaranu nju? - pitao je Darko.

- Ja sam razočaran u sebe, pored toliko iskustva u životu dozvolio sam sebi tako veliku katastrofu. Toliko sam razočaran da ne mogu da verujem. Što se nje tiče ravna linija mi je, mogu u moj krevet da ih pustim - odgovorio je Minić.

- Šta je njen najveći blam ovde? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne znam, toliko ih ima. Svak intiman čin kojem nije ovde mesto, ni vreme. Želela je tolio slike deteta, stavi ih iznad kreveta, a onda u tom krevetu to sve radi, a pritom se bori za starateljstvo. Hteli su mene da provociraju, a problem je što ja ne reagujem. Ona je očekivala da ću ja da priđem, ubeđena je da imam emocije. Mima i ona su me zvala pre neko veče da sednem između njih - govorio je Milovan.

Autor: A. Nikolić