Jednu nisam mogao da pustim, a drugu... Gastoz progovorio o odnosu sa bivšim devojkama! (VIDEO)

Otkrio kako funkcioniše kad ima devojku!

Nenad Marinković Gastoz pričao je Ivani Keneški i Nikoli Škatariću o svojim bivšim vezama i otkrio kako je sa kojom devojkom funkcionisao.

- Ja sam iz veze ušao u vezu, iz veze otišao na Tajland i ušao u vezu. Sve su bile po godinu. Ova je trjala godinu dana, pa više nisam mogao da trpim kad mi je devojka stalno u stanu. To bude zanimljivo u početku, ali to sve zavisi koliko me loži. Jednu nisam mogao da pustim iz stana, za drugu sam jedva čekao da ode kući. Ako ustanemo zajedno, onda sutra spavaš kući... Ostavi me bar dva dana. Kad se nekad zaletim ne puštam je nigde, samo to - govorio je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić