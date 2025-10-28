AKTUELNO

Zadruga

Od danas ću te... Neriu pukao film, rešio da zauvek preseče i nikad direktnije se obratio tetki Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Pretres nedelje', a  voditelj Milan Milošević dao je reč Vanji Prodanović kako bi prokomentarisala Neria Ružanjija.

pročitajte još

MENE NERIO VIŠE NE ZANIMA! Preokret: Aneli uputila javni apel Siti, Nerio zbog ove molbe vrisnuo od sreće (VIDEO)

- Nerio je pogubljen i nesnađen, on nikada nije ušao i rekao da igra rijaliti ili nešto tako. Njemu se zamera što je uzeo duks od svoje tetke, meni je to strašno - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ukoliko tetka kaže da je lažov, on nema više šta da priča - rekao je Janjuš.

- Pošto si rekla da sam lažov i pošto si u studiju rekla da se Hani treba oduzeti dete, od sad ću svaki put da te hvatam u laži i komentarišem - rekao je Nerio.

pročitajte još

Promenila ploču: Alibaba unakazio Aneli bolnom istinom u lice i otkrio sve o njenim porodičnim odnosima, ona odustala od poligrafa! (VIDEO)

- Ja ne želim nijednoj majci da se oduzme dete - rekla je Aneli.

- Rekla je da dete ne raste u pogodnim uslovima - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imamo snimke kako dete šeta samo po stanu, a ona je gore razvaljena - rekla je Aneli.

pročitajte još

UHVAĆENA U LAŽIMA! Aneli ne zna gde udara, Nerio obelodanio istinu o Ahmićima i njenom drogiranju: Obračun trese Belu kuću (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

RASKIDAM VERIDBU, SKINI PRSTEN I TO JE TO! Luki pukao film, stavio definitivnu tačku na vezu sa Aneli: Ja sam danas najsrećniji čovek! (VIDEO)

Zadruga

Pukao mu film: Pečenici prekipelo, nikad brutalnije napljuvao Aneli Ahmić! (VIDEO)

Domaći

Ovog klošara što ovde glumi mafiju... Neriu pukao film, spreman da zareži na Alibabu i razotkrije ga do srži! (VIDEO)

Zadruga

Ja ću da te branim: Alibaba predložio Mini da obrnu igricu i uđu u vezu! (VIDEO)

Domaći

ORI SE IMANJE! Terza podivljao kad je saznao da je Mina napustila hotel, rešio da odustane od nje: Tebi treba neko ko će da te vređa! (VIDEO)

Domaći

OVO JE UTISAK VEČERI: Hana potkačila Aneli kao niko od sada, šokirana njenim postupkom prema Neriu, a nije poštedela ni Situ (FOTO)