Od danas ću te... Neriu pukao film, rešio da zauvek preseče i nikad direktnije se obratio tetki Aneli! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje', a voditelj Milan Milošević dao je reč Vanji Prodanović kako bi prokomentarisala Neria Ružanjija.

- Nerio je pogubljen i nesnađen, on nikada nije ušao i rekao da igra rijaliti ili nešto tako. Njemu se zamera što je uzeo duks od svoje tetke, meni je to strašno - rekla je Vanja.

- Ukoliko tetka kaže da je lažov, on nema više šta da priča - rekao je Janjuš.

- Pošto si rekla da sam lažov i pošto si u studiju rekla da se Hani treba oduzeti dete, od sad ću svaki put da te hvatam u laži i komentarišem - rekao je Nerio.

- Ja ne želim nijednoj majci da se oduzme dete - rekla je Aneli.

- Rekla je da dete ne raste u pogodnim uslovima - rekao je Milan.

- Imamo snimke kako dete šeta samo po stanu, a ona je gore razvaljena - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić