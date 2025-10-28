Nek sam prvi, pa makar i na negativnoj anketi: Uroš ponosan na titulu njaprevrtljivije osobe (VIDEO)

Učesnici "Elite" su u subotu birali najprevrtljivije među sobom, a svoj sud su, kao i uvek, dali i gledaoci Pinka u anketi na našem portalu.

3. mesto mesto zauzeo je Luka Vujović

- Tako je, ima tu karakternu osobinu. Luka jako voli rijaliti i kad laže in sam sebe ubdedi u to - rekla je Maja.

- Ja sam ga navela. Menja svoje stacvove. Hoće da dokaže nešto, sam kaže, pa onda hoće da dokaže suprotno - rekla je Matora.

- Ponosan i srećan što nisam na prvom ili drugom, a trebao sam da budem na prvom. Meni je advokat rekao da mi ne bi pomogao niko. Ja ubeđujem sebe da nisam rekao, pa se opet ubeđujem. Nikad ništa neću priznati dok mi ne date dokaz - rekao je Luka.

2. mesto zauzela je Aneli Ahmić

- Pa jeste, ja sam nju i Luku naveo. Nju će oso sad sa Lukom držati dok se ne ostvari Izolacija sa Janjušem. Čuo sam da rade na detetu sad - rekla je Aneli.

- Mislim da je i Nora glasala. Ne znam šta bih rekao za nju. Nekad me bude srmota da je komentarišem - rekao je Asmin.

- Ja sam presrećna. Očekivano i dali smo povoda ljudima da misle, ali i jesmo - rekla je Aneli.

1. mesto zauzeo je Uroš Stanić

- On je dobio i njaviše glasova što se tiče ukućana. Naveo sam ga i ja. On je pokazao to u odnosu sa Majom, sa Aneli. On je i o Miljani pričao sve najgore iza leđa - rekao je Anđelo.

- Nek sam prvi, pa i bio na negativnoj - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić