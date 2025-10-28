Karambol: Lepi Mića psovkama urnišao Uroša, jedva se suzdržao da ne krene na njega! (VIDEO)

Pobesneo kao ris!
Uroš Stanić i Anastasija Brčić našalili su se sa Lepim Mićom i pokušali da mu nabace Milosavu Pravilović, zbog čega je on pobesneo kao ris i sve vreme psovao Uroša Stanića, a u jednom trenutku se jedva zaustavio da ne krene na njega.
- K*rvetina raspala, ja ću joj se sad usr*ti u život. Mami montiraj, a tebi p*deru ću ti j*bati majku. Nisam vam ja Bora, ne možete sa mnom da se igrate bre. Nađi mami j*bača i tati p*čku neku - rekao je Mića.
- Nisam ja to pričao već Anastasija - rekao je Uroš.
- Šalite se s mamom j*bem vas u usta ološi jedni. Sram vas bilo bre - urlao je Mića.
Autor: N.Panić