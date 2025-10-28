AKTUELNO

Zadruga

Karambol: Lepi Mića psovkama urnišao Uroša, jedva se suzdržao da ne krene na njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pobesneo kao ris!

Uroš Stanić i Anastasija Brčić našalili su se sa Lepim Mićom i pokušali da mu nabace Milosavu Pravilović, zbog čega je on pobesneo kao ris i sve vreme psovao Uroša Stanića, a u jednom trenutku se jedva zaustavio da ne krene na njega.

pročitajte još

Bori pun kofer brđanki: Preselo mu da više ikome titra, saznao za spletke koje mu takmičari prave i žestoko ih ispsovao! (VIDEO)

- K*rvetina raspala, ja ću joj se sad usr*ti u život. Mami montiraj, a tebi p*deru ću ti j*bati majku. Nisam vam ja Bora, ne možete sa mnom da se igrate bre. Nađi mami j*bača i tati p*čku neku - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam ja to pričao već Anastasija - rekao je Uroš.

- Šalite se s mamom j*bem vas u usta ološi jedni. Sram vas bilo bre - urlao je Mića.

pročitajte još

Svaka svađa donosi istinite detalje: Mića opleo po vezi Luke i Aneli, Miljana iznela detalje razgovora sa Biljanom Vujović (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita tagovi

#Lepi Mića

#Pink.rs

#Portal Pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Alibabi pala roletna: Od sutra kreće da zavodi red u Eliti, takmičari ni ne slute šta im se sprema! (VIDEO)

Zadruga

Haos u cik zore: Uroš razludeo Lepog Miću, pa dobio salvu uvreda! (VIDEO)

Zadruga

Mislio sam da je mangup, a on je najveća blamaža: Mića demolirao Anđelu i Gastoza, posle ovoga će tek nastati karambol! (VIDEO)

Zadruga

Ori se Bela kuća: Lepi Mića i Uroš Stanić u brutalnom sukobu, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Deca se prave kao na traci: Mića urnisao Munjeza, on i dalje ne pronalazi opravdanje za Stefani! (VIDEO)

Zadruga

Razočaran sam i ljut: Mića kivan na svoje glasačko telo, smatra da je zaslužio mnogo više! (VIDEO)