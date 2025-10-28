AKTUELNO

Zadruga

NE ODGOVARA MI TVOJE PONAŠANJE: Anastasija otkrila Bori zbog čega ne želi vezu sa njim, on joj odbrusio: NISI BILA DOBRA PREMA MENI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napeto!

Anastasija Brkić i Bora Santana razgovarali su o svom odnosu, te su jedno drugom rekli šta imaju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne odgovara mi tvoje ponašanje. Tvoje svađanje sa ljudima, to oko hrane i gajbi, to mi ne odgovara - rekla je Anastasija.

- Ti sa Urošem praviš s*anja. Anastasija, samo da znaš, neću se ja miriti sa tobom - kazao je Bora.

- Bili smo desetak dana zajedno. Bilo je lepo dok je trajalo - rekla je Anastasija.

- Prema meni nisi ispala dobra. Vređala si me i svašta si mi rekla, nije to sve fer što si izgovarala - kazala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

