NE ODGOVARA MI TVOJE PONAŠANJE: Anastasija otkrila Bori zbog čega ne želi vezu sa njim, on joj odbrusio: NISI BILA DOBRA PREMA MENI! (VIDEO)

Napeto!
Anastasija Brkić i Bora Santana razgovarali su o svom odnosu, te su jedno drugom rekli šta imaju.
- Ne odgovara mi tvoje ponašanje. Tvoje svađanje sa ljudima, to oko hrane i gajbi, to mi ne odgovara - rekla je Anastasija.
- Ti sa Urošem praviš s*anja. Anastasija, samo da znaš, neću se ja miriti sa tobom - kazao je Bora.
- Bili smo desetak dana zajedno. Bilo je lepo dok je trajalo - rekla je Anastasija.
- Prema meni nisi ispala dobra. Vređala si me i svašta si mi rekla, nije to sve fer što si izgovarala - kazala je Anastasija.
Autor: S.Z.