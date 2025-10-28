AKTUELNO

Zadruga

Uhvatio sam je u laži više puta: Nerio odlučio da više ne ćuti, od danas sledi žestoko obračunavanje sa Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rešio da je satera u ćošak!

Nerio Ružanji porazgovarao je sa Muratom o svojoj porodičnoj situaciji sa majkom Sitom i tetkom Aneli Ahmić.

- Sita je meni uradila groznu stvar. Ne mogu da zaboravim, povredila me. Hana stalno dokazuje da nije tako, ali ona i dalje priča Sitinu priču. Meni smeta što su me neki osudili kako ja uzimam stvari. Ja nju opet volim iako me povredila. Mogu sa njom da popričam uvek. Ovde se sve meri i gleda. Imaju po 20 džakova i 30 cipela, pa ja nemam - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti nemaš ništa, sve znam. Nemam ni ja ništa - rekao je Murat.

- Jedva čekam pitanja gledalaca da mogu lepo da se izjasnim bez da mi uskaču u reč - rekao je Nerio.

- Polako, imaš ovde podršku. Aneli je bila nervozna, ali sad se pomirila sa Lukom - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pošto govori da ja ležm, svaki put kad je uhvatim u laži ja ću da je ispravim. uhvatio sam je više puta u laži, ali nisam hteo da govorim - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Aneli odlučila da prekine svaki kontakt sa Đedovićem da bi Luki dokazala ljubav! (VIDEO)

Zadruga

MENE NERIO VIŠE NE ZANIMA! Preokret: Aneli uputila javni apel Siti, Nerio zbog ove molbe vrisnuo od sreće (VIDEO)

Svet

Orban poslao poruku koja odjekuje Evropom - ne želi više da ćuti

Domaći

Zaljubio sam se: Terza otvorio sve karte o odnosu sa Sofijom, obelodanio detalje o životu sa trudom Milicom o kojima je do sad ćutao! (VIDEO)

Zadruga

RAZVEZAO JEZIK! Đedović nazvao Miljanu kleptomankom, pa nastavio da iznosi sav njen prljav veš: Godinama sam je pokrivao! (VIDEO)

Domaći

NEĆU MU ĆUTATI: Luka Vujović progovorio o Asminu i porukama koje mu je poslao, pa žestoko opleo po njegovom roditeljstvu: DOK SE NE IZVINI, SVAKI DAN