Uhvatio sam je u laži više puta: Nerio odlučio da više ne ćuti, od danas sledi žestoko obračunavanje sa Aneli (VIDEO)

Rešio da je satera u ćošak!

Nerio Ružanji porazgovarao je sa Muratom o svojoj porodičnoj situaciji sa majkom Sitom i tetkom Aneli Ahmić.

- Sita je meni uradila groznu stvar. Ne mogu da zaboravim, povredila me. Hana stalno dokazuje da nije tako, ali ona i dalje priča Sitinu priču. Meni smeta što su me neki osudili kako ja uzimam stvari. Ja nju opet volim iako me povredila. Mogu sa njom da popričam uvek. Ovde se sve meri i gleda. Imaju po 20 džakova i 30 cipela, pa ja nemam - rekao je Nerio.

- Ti nemaš ništa, sve znam. Nemam ni ja ništa - rekao je Murat.

- Jedva čekam pitanja gledalaca da mogu lepo da se izjasnim bez da mi uskaču u reč - rekao je Nerio.

- Polako, imaš ovde podršku. Aneli je bila nervozna, ali sad se pomirila sa Lukom - rekao je Murat.

- Pošto govori da ja ležm, svaki put kad je uhvatim u laži ja ću da je ispravim. uhvatio sam je više puta u laži, ali nisam hteo da govorim - rekao je Nerio.

Autor: A.Anđić