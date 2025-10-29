AKTUELNO

Šok reakcija Ivana Marinkovića: Nećete verovati kakvu je facu napravio kada je čuo novu Gastozovu pesmu! (VIDEO)

Totalno se šokirao!

Ivan Marinković i Nenad Marinković Gastoz cele protekle sezone imali su žestoke sezone i često su se mimolizalili u stavovima i razmišljanjima, a mnogi takmičari su isticali da je Ivan ljubomoran na Gastozovu karijeru, ali i pogotovo na to što ima tri pobede u rijaliti programu.

Dj Neba na samom startu žurke zabavljao je takmičare domaćim hitovima, a na njegovoj listi našla se i nova pesma pobednika osme sezone najgledanijeg rijalitija ''Elita 8'', Gastoza. Ivan je digao glavu od ruleta i dobro slušao stihove, a u jednom momentu nije mogao da sakrije kez sa svog lica.

- Gastoz snimio pesmu sa Verom Matović - govorio je Ivan.

