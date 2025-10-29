AKTUELNO

Zadruga

Poskidao im maske! Uroš Stanić provalio tajni plan Asmina i Maje, Dača se izlanuo: Ako se nešto dešava, pusti nek se dešava! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Uroš Stanić stajao je sa Draganom Stojančević, te je tako razotkrio tajni plan Maje Marinković i Asmina Durdžića.

pročitajte još

Sara Stojanović će ostati trudna? Otkrila Toši šok informaciju, pa sa Saletom smislila ime za ćerku! (VIDEO)

- Maja se pomirila sa Asminom, zato su i produženi Odabrani, tamo se dešava sve i svašta. Asmin juče nosi Maji ručak, sada joj je dao neko piće, ona je spustila loptu sa Dačom, da bi ponovo bilo ono što je bilo pre, da bi Dača bio pismonoša, da prenosi. Zato je nju Asmin pitao šta oblači večeras, ona mu se smeška, sve vidim, sve su uradili taktički i planski, da se zataška sve - rekao je Uroš, a potom se obratio Dači:

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad mi je jasno zašto je spustila loptu s tobom - rekao je Stanić.

- Ti si ovde tri godine, ako se nešto dešava, pusti da se dešava - rekao je Dača.

pročitajte još

Sale Lux najavio žestoko akcijanje sa Sarom Stojanović: Nakon žurke sledi haos! (VIDEO)

- Znači dešava se - rekao je Uroš.

- Ne dešava se ništa - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Osmesi, pogledi, on joj daje pare danas, dao joj je hiljadu dinara, sve vidim šta se dešava. U pravu sam, zataškali su priču - rekao je Stanić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

URNEBESNA SCENA MAJE I UROŠA: Napravili karambol u bazenu, Stanislav gleda i ne veruje šta se dešava! (VIDEO)

Zadruga

POSKIDAO IM MASKE! Lejdi Di smatra da Slađa nikad neće JAVNO zameriti Maji ukoliko uđe u vezu sa Stanislavom, Mića RASKRINKAO Krofaka i Marinkovićevu!

Domaći

SADA JE SVE JASNO: Maja birala između Asmina i Luke, pa se obratila Staniji (VIDEO)

Farma

OVO SE RETKO KAD DEŠAVA NA FARMI: Evo ko se ovog jutra NIJE POSVAĐAO (VIDEO)

Domaći

EKSTRAVAGANCIJA I STIL SU NJEGOVO DRUGO IME: Uroš Stanić vraća se na velika vrata, u Eliti 9 traži maćehu!

Zadruga

Ori se Bela kuća: Rat Advokatice i Kačavende ne prestaje, Lepi Mića poskidao maske svim cimerima (VIDEO)