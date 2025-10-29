Poskidao im maske! Uroš Stanić provalio tajni plan Asmina i Maje, Dača se izlanuo: Ako se nešto dešava, pusti nek se dešava! (VIDEO)

Hit!

Uroš Stanić stajao je sa Draganom Stojančević, te je tako razotkrio tajni plan Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Maja se pomirila sa Asminom, zato su i produženi Odabrani, tamo se dešava sve i svašta. Asmin juče nosi Maji ručak, sada joj je dao neko piće, ona je spustila loptu sa Dačom, da bi ponovo bilo ono što je bilo pre, da bi Dača bio pismonoša, da prenosi. Zato je nju Asmin pitao šta oblači večeras, ona mu se smeška, sve vidim, sve su uradili taktički i planski, da se zataška sve - rekao je Uroš, a potom se obratio Dači:

- Sad mi je jasno zašto je spustila loptu s tobom - rekao je Stanić.

- Ti si ovde tri godine, ako se nešto dešava, pusti da se dešava - rekao je Dača.

- Znači dešava se - rekao je Uroš.

- Ne dešava se ništa - rekao je Dača.

- Osmesi, pogledi, on joj daje pare danas, dao joj je hiljadu dinara, sve vidim šta se dešava. U pravu sam, zataškali su priču - rekao je Stanić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić