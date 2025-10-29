Bora nije preboleo Milicu Kemez? Alibaba ga odao, ovo je malo ko znao! (VIDEO)

AKTUELNO

Robot Toša popričao je sa Asminom Durdžićem o Bori Santani i tom prilikom otkrio je da Bora još uvek nije preboleo Milicu Kemez, u šta robot Toša nije mogao da poveruje.

- Tošo, Bora je meni priznao da još uvek pati za Milicom - rekao je Alibaba.

- Ne, on se samo preslišava - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste, preslišavam se - rekao je Bora.

- Ma ne spava do 11, samo o njoj razmišlja - rekao je Alibaba.

- Znači Bora se smorio zato što se preslišava da li je moguće da je sebi dozvolio? Evo stigle su pare - rekao je Toša.

- Koje devojke da kitim? - upitao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajmo zajedno - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

