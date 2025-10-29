AKTUELNO

Zadruga

Ovakvu je retko viđate: Miljana Kulić nikad emotivnija, želi da čuje samo ove emotivne stihove! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drvo će joj ispuniti želju!

Miljana Kulić naredna je stigla kod ''Drveta mudrosti'' kako bi zatražila alkohola, ali joj je nažalost Drvo saopštilo da više nema alkohola ove noći, zbog čega je ona poručila pesmu ''Hiljadu nula''.

- Drvce moje, želela bih da dobijem malo viskija, a ja ću ti otkriti tajnu - rekla je Miljana.

pročitajte još

Boginja će doživeti fras: Sara Raičević joj smuvala Đukića, Mina osmislila pakleni plan! (VIDEO)

- Miljana, jedna tajna znači jedna pesma, a nažalost alkohola više nema - reklo je Drvo.

Foto: TV Pink Printscreen

- U redu, možeš li mi onda pesmu pustiti - rekla je Miljana.

- Može, ali nakon što mi otkriješ tajnu - reklo je Drvo.

pročitajte još

Renda kačkavalj i krsti ljude: Maja podivljala uz Desingericu, sa svojim cimerima lomi imanje u Šimanovcima! (VIDEO)

- Zaljubila sam se - rekla je Miljana.

- U redu, neću te pitati u koga već ću ti pustiti ujutru pesmu - reklo je Drvo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Želim od Nataše Bekvalac pesmu ''Hiljadu nula'' - rekla je Miljana.

pročitajte još

Za koliko si me prodala, dobro proceni: Luka zapevao na sav glas hit Nikole Rokvića, ove reči uputio Aneli Ahmić?! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

'NE OSEĆAM SE DOBRO, NISAM SREĆNA' Miljana kod Drveta otvorila dušu, priznala da ima samo jednu želju: Volela bih... (VIDEO)

Zadruga

Iskren do koske: Gastoz želi da je Miljana samo nasmejana, podsetio je da jedinu štetu nanosi mami Mariji Kulić (VIDEO)

Zadruga

Anđela izdramila Gastozu: Ovo joj jako smeta, naredila mu da hitno promeni (VIDEO)

Zadruga

Nikad umiljatija Miljana Kulić: Tošu ljubi bez prestanka, za njega imala samo jednu molbu! (VIDEO)

Lifestyle

PASTA SA BROKOLIJEM: Kremasto uživanje, ručak koji retko ko može da preskoči

Farma

OZBILJNO SHVATILI ZADATAK! Farmeri počeli sa spremanjem MEDENJAKA za prodaju, Kristijan nezadovoljan KVALITETOM (VIDEO)