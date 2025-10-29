Ovakvu je retko viđate: Miljana Kulić nikad emotivnija, želi da čuje samo ove emotivne stihove! (VIDEO)

Drvo će joj ispuniti želju!

Miljana Kulić naredna je stigla kod ''Drveta mudrosti'' kako bi zatražila alkohola, ali joj je nažalost Drvo saopštilo da više nema alkohola ove noći, zbog čega je ona poručila pesmu ''Hiljadu nula''.

- Drvce moje, želela bih da dobijem malo viskija, a ja ću ti otkriti tajnu - rekla je Miljana.

- Miljana, jedna tajna znači jedna pesma, a nažalost alkohola više nema - reklo je Drvo.

- U redu, možeš li mi onda pesmu pustiti - rekla je Miljana.

- Može, ali nakon što mi otkriješ tajnu - reklo je Drvo.

- Zaljubila sam se - rekla je Miljana.

- U redu, neću te pitati u koga već ću ti pustiti ujutru pesmu - reklo je Drvo.

- Želim od Nataše Bekvalac pesmu ''Hiljadu nula'' - rekla je Miljana.

Autor: N.Panić