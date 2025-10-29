Žestoko raskrinkavanje: Dača odao Alibabu i otkrio da je odlepio za Majom, Terza obelodanio nove detalje! (VIDEO)

Stanija će poludeti!
Dača Virijević i Borislav Terzić Terza osamili su se ispred Drveta mudrosti misleći da ih kamera ne snima i počeli su da šaputaju o Asminu Durdžiću, te su tom prilikom otkrili da je odlepio za Majom Marinković.
- On je poludeo za Majom, poludeo, ako se ne sprda - rekao je Dača.
- Znam, ja provodim s njim vreme - rekao je Terza.
- Znam sve. Sve mi je ispričao, a za ostavljanje spolja? - upitao je Dača.
- Da, čuo sam - rekao je Terza.
- Kaže ona meni danas: ''Opet ćemo da se družimo kao pre'', a Miljana i Uroš skaču odmah i ne dopuštaju da se odvija sve kako treba. Ona je meni rekla da se plaši jer je drugarica - rekao je Dača.
Autor: N.Panić