AKTUELNO

Zadruga

Žestoko raskrinkavanje: Dača odao Alibabu i otkrio da je odlepio za Majom, Terza obelodanio nove detalje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stanija će poludeti!

Dača Virijević i Borislav Terzić Terza osamili su se ispred Drveta mudrosti misleći da ih kamera ne snima i počeli su da šaputaju o Asminu Durdžiću, te su tom prilikom otkrili da je odlepio za Majom Marinković.

pročitajte još

Boginja će doživeti fras: Sara Raičević joj smuvala Đukića, Mina osmislila pakleni plan! (VIDEO)

- On je poludeo za Majom, poludeo, ako se ne sprda - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam, ja provodim s njim vreme - rekao je Terza.

- Znam sve. Sve mi je ispričao, a za ostavljanje spolja? - upitao je Dača.

pročitajte još

Bora nije preboleo Milicu Kemez? Alibaba ga odao, ovo je malo ko znao! (VIDEO)

- Da, čuo sam - rekao je Terza.

- Kaže ona meni danas: ''Opet ćemo da se družimo kao pre'', a Miljana i Uroš skaču odmah i ne dopuštaju da se odvija sve kako treba. Ona je meni rekla da se plaši jer je drugarica - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Ovakvu je retko viđate: Miljana Kulić nikad emotivnija, želi da čuje samo ove emotivne stihove! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Hit: Terza otkrio da je Mrvica odlepila za njim, pa Munja smislio paklenu taktiku da razbesni Lepog Miću! (VIDEO)

Zadruga

Rade Ani iza leđa! Zola otkrio da je jedna cimerka zaljubljena u Kordu, on zablistao od sreće, Nikolićeva će napraviti HAOS kad sazna(VIDEO)

Domaći

Šok preokret: Đedović sumnja da je Gastoz zataškao sve o poznanstvu s Anđelom zbog sebe, priznao da li veruje Pavlu ili njoj u ovom okršaju! (VIDEO)

Zadruga

Ona je njegova mirna luka: Luka nakon svađe sa Aneli dotrčao kod Anđele, kako bi dobio UTEHU! (VIDEO)

Zadruga

Konačno razvezao jezik: Dača obelodanio Alibabi sve šifrovane razgovore s Majom i otkrio na koje takmičarke je ljubomorisala! (VIDEO)

Zadruga

Zakucala se za dno! Kristina otišla na VRELU AKCIJU sa Terzom ispod tuša, dalje od ovog nema (VIDEO)