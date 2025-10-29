Ludo i veselo do samog kraja: Đukić i Bora neumorni, Sale Lux i lepše polovine ih prate u stopu! (VIDEO)

Uživaju!

Filip Đukić i Bora Santana često su zaduženi za dobru atmosferu u Beloj kući, a čini se da su ovog utorka bili posebno dobro raspoloženi obzirom da su sa svojim lepšim polovinama ostali do kraja žurke u diskoteci, zajedno sa Saletom Luxom i Sarom Stojanović.

Naime, iako su svi otišli iz diskoteke, njih šestoro su ostali sami i veselili se do samog kraja zajedno sa Dj Nebom. Kako će im biti sutra i da li će biti mamurni posle ovako lude noći, ostaje da pratimo.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: N.Panić