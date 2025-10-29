AKTUELNO

Zadruga

Ludo i veselo do samog kraja: Đukić i Bora neumorni, Sale Lux i lepše polovine ih prate u stopu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uživaju!

Filip Đukić i Bora Santana često su zaduženi za dobru atmosferu u Beloj kući, a čini se da su ovog utorka bili posebno dobro raspoloženi obzirom da su sa svojim lepšim polovinama ostali do kraja žurke u diskoteci, zajedno sa Saletom Luxom i Sarom Stojanović.

pročitajte još

I posle svega, dobio zeleno svetlo! Mina ponovo popustila pred Terzom, on je bacakao po Odabranima, pao i poljubac (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, iako su svi otišli iz diskoteke, njih šestoro su ostali sami i veselili se do samog kraja zajedno sa Dj Nebom. Kako će im biti sutra i da li će biti mamurni posle ovako lude noći, ostaje da pratimo.

pročitajte još

Dobro si znao da ću te ostaviti: Anastasija dala Bori šut-kartu, zbog Sandre više ne želi da ga vidi! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ti je hraniš, ja je peglam: Sale Lux i Bora se sprdaju sa Sarom, poniženjima nikad kraja! (VIDEO)

Farma

Veselo na Farmi: Barbi i Peca postali sjajan tandem za žurku, atmosferu doveli do usijanja! (VIDEO)

Zadruga

Veselo: Učesnici uživaju u izobilju hrane i pića! Zavladala harmonija među njima! (VIDEO)

Zadruga

Ušuškani u ljubavno gnezdo: Bora i Sara Raičević se prepustili strastvenim poljupcima! (VIDEO)

Zadruga

Napeto do samog kraja: Sale Luks priznao da je odlepio za Vanjom, takmičari Anđelu ne mogu da nađu zamerku! (VIDEO)

Zadruga

Veselo u kazinu: Kadra se latio mikrofona i pustio glas, njegovi cimeri pali u trans! (VIDEO)