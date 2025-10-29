Kao pravi Lolek i Bolek! Mina i Terza se zavukli ispod jorgana, sve vreme crvkuću i cerekaju se (VIDEO)

Nastavljaju po starom!

Mina Vrbaški spremila se za spavanje, te je tako uletela u Terzin krevet i to ni manje ni više, nego sa njim ispod pokrivača.

Oni su nastavili sa svojim igrarijama, te nije moglo jasno da se vidi da li je došlo do još nekog poljupca, no, međutim, zvukovi govore više od svega. Naime, sve vreme se čulo kako se ljubakaju, cvrkuću, ali i smeju.

Kako će se ovaj odnos odvijati na dalje, ostaje nam da ispratimo. Podsetimo, pre nekoliko desetina minuta, Mina i Terza su se poljubili na krevetu, a pre toga su se igrali i jurili po kući Odabranih.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić