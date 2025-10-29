BEZ DLAKE NA JEZIKU: Matora kao nikada do sad oplela po Aneli i Neriu, pa skinula rukavice i potkačila Asmina Durdžića: BIO JE GODINAMA SA STANIJOM, A... (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Jovana Tomić Matora naredna je stigla u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, kako bi progovorila o najaktuelnijim temama.

- Kako teku dani? - upitalo je Drvo.

- Iskreno, meni je najupečatljivije kako izgleda odnos unutar porodice Ahmić. Aneli je rekla da sve laže Nerio. Nakon toga, sedeli su i jeli zajedno, a na ''Nominacijama'', pokazalo se i da nema lepo mišljebnje o Aneli, kao ni ona o njoj. U celoj toj priči, nikom ne mogu da verujem, samo je pitabnje ko tu manje laže. Što se tiče Luke, neće se on odmah distancirati, jer se toliko trudio da dokaže kako je iskreno voli, da bi je ostavio sad. Uverena sam da im je veza iz čistog interesa. Iz svega što je Aneli pričala, imamo svi mi učesnici da misilimo da je veza trajala samo zbog fanova i da je tako i dan danas. Svi smeju to da tvrde, sami su krivi jer su neke stvari govorili. Luka će tek početi da iznosi neke stvari, mislim da možemo da čujemo uskoro i da će Aneli protiv Site govori. Ono što ja mogu da primetim je i da je Asmin vidno neraspoložen zadnjih dana. Negde smo svi zaboravili i da je Asmin tri godine sa Stanijom bio, a nije pokazao da mu je krivo zbog raskida. Možda o tome priča sa ljudima koji su mu draži, ali svakako nigde se ne vidi da mu je žao zbog svega. On je radio sve ono sa Majom, govorio je da je to igra, a dobacuje joj i dan danas. Zašto, ako je sve to bila samo igra?! - kazala je Matora, pa dodala:

- Moram da se osvrnem i na zadatak koji je tražio Bebica, da ignoriše Teodoru. On je na svoju štetu išao. To su glupavi zadaci, to je katastrofa prava. Ja bih pevala i provocirala učesnike, to je onda provokacija, a ne da sebi dragu osobu nerviram. Ivan i ja bi mogli da pevamo ''Oko mene sve, ceo život je laž'' - rekla je Matora.

- Dogovoreno - reklo je Drvo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.