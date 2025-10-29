AKTUELNO

Zadruga

TAJNI ZADATAK TEČE PO PLANU: Matora rekordnom brzinom uspela da isprovocira Luku! Uveren da želi da izazove njegovu reakciju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Jovana Tomić Matora i Ivan Marinković dobili su zadatak od Drveta mudrosti, te će u narednim danima imati zadatak da iritiraju učesnike Elite kroz pesmu, a za to su izabrali numeru ''Oko mene'', koju u roginalu izvodi Aco Pejović.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su kroz Belu kuću pevali popularnu numeru, a njihovim cimerima nije bilo jasno da li nekom stihove pesme žele da upute.

- Matorić, molim te, reci mi da li je pesma za mene? Nemoj da mi radiš to! Da li si tražila da ti se ta pesma pusti? - upitao je Luka.

Inače, ova pesma je jedna od omiljenih pesama Marka Janjuševića Janjuša, koju je posvetio Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

