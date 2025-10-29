AKTUELNO

Zadruga

Svetska, a naša: Maja želi od Toše da dobije kačkavalj kako bi mogla da ga renda po ljudima uz performans! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Robot Toša svratio je na imanje u Šimanovcima kako bi obišao takmičare ''Elite 9'', a Maja Marinković je imala specijalnu želju. Naime, ona je od robota Toše tražila da joj donese kačkavalj kako bi uz svoj performans mogla da ga renda po cimerima.

- Tošice, gde si - rekla je Maja.

- Kako si mi lepa - rekao je Toša.

- Tošo, mene su svi iskorišćavali jer sam bila Matorica koja sve plaća - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora hipotekica - našalio se Toša.

- Tošice ima da gori večeras - rekla je Maja.

- Ima da gori sve - rekao je Toša.

- Tošice gospodine moj, pogledaj mi autfit. Scena ne sme da trpi, ja sve dajem - rekla je Maja.

- Tošo je l' imaš kačkavalj? Hoće Maja da renda po ljudima? - upitala je Matora.

- Nemoj samo da rendate TT - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Molim te mi donesi kačkavalj kad bude performans, želim da napravim šou. Ja sam svetska, a naša - rekla je Maja.

- Može - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

