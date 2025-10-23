Da igram igru, išli bi u rikverc: Ilija Pečenica sateran u ćošak, Aneli potvrdila Neriovu priču da Sita NE DOZVOLJAVA OVO, a onda je Maja progovorila: Ponekad je tišina zaista jača od zvuka! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Pošto se kaže da je tetka kao druga majka, kaži nam najlepše trenutke koje si provodila sa Nerijom, gde ste se igrali - glasilo je pitanje.

- Bili smo na plaži, vodili smo ga svugde sa sobom, bio je jedini muškarac u kući kada je moj brat otišao u Sarajevo. Provodili smo najlepše moguće momente sa njim kroz detinjstvo, zato što je izgubio oca - rekla je Aneli.

- Sećam se tih stvari što je ona sada rekla, samo je izostavila na to da ste me vodili, to stoji, ali je vazda bilo to kako nagovoriti Situ da me pusti - rekao je Nerio.

- Da, da, da. Sita ima ozbiljan problem što se tiče toga, kada je mama u Sarajevu, ta mala Nija je sa mojom mamom i njih tri su zajedno. Mama je plakala Siti da joj da da je vodi u Dubrovnik, ona je teška da da nekome da vodi decu, a da to nije ona - rekla je Aneli.

- Kako si mi onda rekla da sam svojevoljno bio u sobi, kada si ti sada to rekla - pitao je Nerio.

- Sita tebe jeste držala pod nadzorom, i dan-danas da si u kući s nama, ona bi te gledala - rekla je Aneli.

Sledeće pitanje bilo je za Iliju Pečenicu.

- Aj majke ti pametnjakoviću jedan, kako je to Maja igrala igru i Sara, a Luka upao u njihovu klopku - glasilo je pitanje.

- Rekao sam da meni izgleda da je Maja koketa, da igra igru i da je ona slobodna i da može da radi šta hoće, a da je on zauzet i da treba da vodi računa - rekla je Ilija.

- Laže! Rekao je da sve smisleno rade, da se Sara nameće, da je Maja kvarna i da to radi - rekao je Luka.

- Rekao sam joj da mislim da igra rijaliti, da nema inteligenciju, mislim da ne voli Luku. Mislim da Aneli nije zaljubljena toliko u Luku, koliko Luka u Aneli - rekao je Ilija.

- Ja da igram igru ovde, oni bi tri dana išli u rikverc i ovako ne znaju da li su došli ili su pošli - rekla je Maja.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Prva si na pitanje o Luki odgovorila sa citatom o tišini, a posle je taj isti citat upotrebio i Luka, baš slučajno - glasilo je pitanje.

- Ja se slažem sa tim da je nekada tišina jača od zvuka, ko kapira kapira, a ko ne kapira, možda nekada i ukapira - rekla je Maja.

- Ja mislim da tu od starta nisu postojale igre, ali mislim da je Aneli idealizovao i da je iskreno branio po svaku cenu, ali da ga je pojeo rijaliti. Njemu je postala zanimljiva Maja i tek kada je to počelo da se pominje, ponovo ga je povukao rijaliti...S Majom mislim da je iskrenije i da mu je simpatičnija i da je bilo spontanije - rekla je Vanja Prodanović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić