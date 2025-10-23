AKTUELNO

Zadruga

Da igram igru, išli bi u rikverc: Ilija Pečenica sateran u ćošak, Aneli potvrdila Neriovu priču da Sita NE DOZVOLJAVA OVO, a onda je Maja progovorila: Ponekad je tišina zaista jača od zvuka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Pošto se kaže da je tetka kao druga majka, kaži nam najlepše trenutke koje si provodila sa Nerijom, gde ste se igrali - glasilo je pitanje.

pročitajte još

NE ZNA GDE UDARA! Asmin isponižavao Aneli zbog veze sa Lukom, pa joj udario na komplekse: Njena reakcija sve šokirala (VIDEO)

- Bili smo na plaži, vodili smo ga svugde sa sobom, bio je jedini muškarac u kući kada je moj brat otišao u Sarajevo. Provodili smo najlepše moguće momente sa njim kroz detinjstvo, zato što je izgubio oca - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sećam se tih stvari što je ona sada rekla, samo je izostavila na to da ste me vodili, to stoji, ali je vazda bilo to kako nagovoriti Situ da me pusti - rekao je Nerio.

- Da, da, da. Sita ima ozbiljan problem što se tiče toga, kada je mama u Sarajevu, ta mala Nija je sa mojom mamom i njih tri su zajedno. Mama je plakala Siti da joj da da je vodi u Dubrovnik, ona je teška da da nekome da vodi decu, a da to nije ona - rekla je Aneli.

pročitajte još

OČI U OČI POSLE TRI GODINE! Asmin saznao za Lukinu zabranu da vidi svoju ćerku, pa se obračunao sa Aneli: Hoćeš da me vratiš preko Nore! (VIDEO)

- Kako si mi onda rekla da sam svojevoljno bio u sobi, kada si ti sada to rekla - pitao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sita tebe jeste držala pod nadzorom, i dan-danas da si u kući s nama, ona bi te gledala - rekla je Aneli.

Sledeće pitanje bilo je za Iliju Pečenicu.

pročitajte još

Sve što si radila Staniji na Farmi, vratiću ti: Luka upozorio Aneli na rečnik i zapretio joj, Asmin zaratio kao nikad sa Zoricom Marković: Od sutra te

- Aj majke ti pametnjakoviću jedan, kako je to Maja igrala igru i Sara, a Luka upao u njihovu klopku - glasilo je pitanje.

- Rekao sam da meni izgleda da je Maja koketa, da igra igru i da je ona slobodna i da može da radi šta hoće, a da je on zauzet i da treba da vodi računa - rekla je Ilija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Laže! Rekao je da sve smisleno rade, da se Sara nameće, da je Maja kvarna i da to radi - rekao je Luka.

- Rekao sam joj da mislim da igra rijaliti, da nema inteligenciju, mislim da ne voli Luku. Mislim da Aneli nije zaljubljena toliko u Luku, koliko Luka u Aneli - rekao je Ilija.

pročitajte još

Pljušti na sve strane! Asmin došao do Aneli, pa počeo sa provokacijama, oni progovorili o DNK testiranju i roditeljstvu: Neću da blamiram Noru... (VID

- Ja da igram igru ovde, oni bi tri dana išli u rikverc i ovako ne znaju da li su došli ili su pošli - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Prva si na pitanje o Luki odgovorila sa citatom o tišini, a posle je taj isti citat upotrebio i Luka, baš slučajno - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Mahala je papirima uživo na Pinku: Nerio otkrio da ga Aneli NEĆE zaustaviti u otkrivanju Sitinog pravog lica, Anđelo demolirao Ivana, on pokušao sve d

- Ja se slažem sa tim da je nekada tišina jača od zvuka, ko kapira kapira, a ko ne kapira, možda nekada i ukapira - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da tu od starta nisu postojale igre, ali mislim da je Aneli idealizovao i da je iskreno branio po svaku cenu, ali da ga je pojeo rijaliti. Njemu je postala zanimljiva Maja i tek kada je to počelo da se pominje, ponovo ga je povukao rijaliti...S Majom mislim da je iskrenije i da mu je simpatičnija i da je bilo spontanije - rekla je Vanja Prodanović.

pročitajte još

Ovo su svi čekali da čuju: Stanić spustio loptu sa Aneli, pa izabrao između nje i Maje (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne prestaje da šokira! Maja priznala da li je zaljubljena u Luku, on sve frapirao odgovorom: Tišina je jača od zvuka! (VIDEO)

Zadruga

Dokazali kako TIŠINA GOVORI VIŠE OD ZVUKA! Aneli se vratila u izolaciju, legla u svoj krevet, Luka i ona ne pričaju (VIDEO)

Domaći

TIŠINA JE JAČA OD ZVUKA! Maja jednim potezom podgrejala Luku, on odmah udario na Asmina: Ova sezona lova je na mojoj strani! (VIDEO)

Zadruga

Sateran u ćošak: Ivan ne želi da negira da mu je pas Beka važniji od dece, učesnici u šoku! (VIDEO)

Zadruga

PROGOVORILA! Maja ubeđena da je veza Aneli i Luke ugrožena, Bora otkrio da li bi pre izabrala Asmina ili Vujovića (VIDEO)

Zadruga

Ustanovili niz nelogičnosti: Asmin i Bebica shvatili da je Ilija Pečenica Anelin čovek, Zorica pokušala da ga odbrani! (VIDEO)