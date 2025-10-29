Čula sam da žele da ga diskvalifikuju: Miljana priznala da je Alibabu od haosa sa Aneli i Lukom sklonila samo kako oni ne bi bili pobednici! (VIDEO)

Učinila pravu stvar!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Miljanu Kulić koja je priznala da je Asmina Durdžića od sukoba sa Aneli Ahmić i Lukom Vujović sklonila samo kako ga ne bi diskvalifikovali.

- Kakva ti je bila žurka? - upitao je Bora.

- Fenomenalno, moram da kažem da je Majin performans bio spektakularan i odličan. Odlično je proteklo sve, nije bilo sukoba sem što je Asmin hteo da razreši neke stvari sa Lukom, ali sam ja saznala da Aneli i Luka žele da ga diskvalifikuju i zato sam ga zaustavila - rekla je Miljana.

- Ja sada očekujem da i ti uzmeš neku svoju pesmu i smisliš performans kao što je Maja napravila - rekao je Bora.

- Naravno, ja sa vama želim da se družim što više i pravićemo šou - rekla je Miljana.

Autor: N.Panić