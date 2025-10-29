AKTUELNO

Dokazala mu se kao lojalna! Miljana ne da Asminu da izaziva svađu s Lukom i Aneli, legla pored njega i pokušali da zaspe (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit scena u Odabranima!

Asmin Durdžić ogolio je dušu do koske Miljani Kulić, koja ga je sve vreme savetovala da ne treba da reaguje afektivno, tačnije, da ne treba da odmah skače na prvu i da dopusti sebi da ga provokacije Luke Vujovića i Aneli Ahmić izvedu iz takta.

Naime, on je tokom prethodnih sat vremena pokušavao da izazove sukob sa Aneli i Lukom, što mu Miljana nije dozvoljavala, već ga je pratila u stopu.

Kada su završili razgovor kod paba, rešili su da legne da odmore, te je tako Miljana legla pored njega, pa su tako pokušali da zaspe, a kako će se na dalje odvijati ova celokupna situacija, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

