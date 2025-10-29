Miljana šokirana: Sara Raičević se hvali maratonskom akcijom sa Đukićem od dva sata na sva usta! (VIDEO)

Sara Raičević pohvalila se Miljani Kulić na žestoku akciju sa Filipom Đukićem koja se dogodila jutros u ranim jutarnjim časovima, a Miljana je uživala dok je slušala sočne detalje.

- Rekla je da se mnogo iznervirala zbog nečega, to je rekla - rekla je Dušica.

- Tek će da se nervira. Kaže ona meni: ''Dete ti gleda kako se k*raš'' - rekla je Sara Raičević.

- Je l' pričate nešto bitno? Ućutali ste se kad sam ušla - rekla je Miljana.

- Ne - rekla je Sara.

- Kakav je s*ks bio? - upitala je Miljana.

- Do j*ja - rekla je Sara.

- Koliko je trajalo? - upitala je Miljana.

- Mnogo dugo, dva sata - rekla je Sara.

- Je l' samo sa strane ili? - upitala je Miljana.

- Neću sada da pričam - smejala se Sara.

- Mislila sam da je Vanja plava - rekla je Miljana.

- Prošao voz - dodala je Sara R.

Autor: N.Panić