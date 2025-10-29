AKTUELNO

Zadruga

Miljana šokirana: Sara Raičević se hvali maratonskom akcijom sa Đukićem od dva sata na sva usta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Sara Raičević pohvalila se Miljani Kulić na žestoku akciju sa Filipom Đukićem koja se dogodila jutros u ranim jutarnjim časovima, a Miljana je uživala dok je slušala sočne detalje.

- Rekla je da se mnogo iznervirala zbog nečega, to je rekla - rekla je Dušica.

Čula sam da žele da ga diskvalifikuju: Miljana priznala da je Alibabu od haosa sa Aneli i Lukom sklonila samo kako oni ne bi bili pobednici! (VIDEO)

- Tek će da se nervira. Kaže ona meni: ''Dete ti gleda kako se k*raš'' - rekla je Sara Raičević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' pričate nešto bitno? Ućutali ste se kad sam ušla - rekla je Miljana.

- Ne - rekla je Sara.

- Kakav je s*ks bio? - upitala je Miljana.

Je l' ti krivo što ga ti nisi primila? Sara Raičević i Boginja brutalno zaratile zbog Đukića, nastao opšti haos! (VIDEO)

- Do j*ja - rekla je Sara.

- Koliko je trajalo? - upitala je Miljana.

- Mnogo dugo, dva sata - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' samo sa strane ili? - upitala je Miljana.

- Neću sada da pričam - smejala se Sara.

Vanji pao mrak na oči: Žestoko potkačila Saru Raičević, ona uletela u radio i na oči joj se poljubila sa Đukićem! (VIDEO)

- Mislila sam da je Vanja plava - rekla je Miljana.

- Prošao voz - dodala je Sara R.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

