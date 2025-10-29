Vanji pao mrak na oči: Žestoko potkačila Saru Raičević, ona uletela u radio i na oči joj se poljubila sa Đukićem! (VIDEO)

Frapirala se!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Vanju Prodanović i Anastasiju Brčić.

- Vanja kako ti je bilo sinoć? - upitao je Bora.

- U top, odlično je kad ne piješ i možeš da gledaš sve i skupljaš informacije - rekao je Vanja.

- Da li ti je smetalo što je Đukić bio sa Sarom? - upitao je Đukić.

- Ne, šta ima meni da smeta? Drago mi je samo što su me neke devojke optuživale da sam utorak devojka, a one su to isto samo što svaki utorak menjaju aktere - rekla je Vanja, a Sara R je upala u studio.

- Dođi Filipe. Ovako je pucalo sinoć i pucaće svaki dan - rekla je Sara i poljubila Đukića.

- Da li si Anastasija očekivala da će ti Bora prići? - upitao je Filip.

- Nisam očekivala i nisam se nadala uopšte, mi smo raskinuli još juče i on ima pravo da radi šta god želi. Ja ne želim da se mirim, a samo mi je drago što je on mene optuživao za neke stvari, a sad uradio isto to - rekla je Anastasija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić