Pao joj mrak na oči! Vanja isponižavala Maju zbog uzdizanja sebe, pa od Ivana dobila povratnu: Tvoji promiskuitetni kvaliteti se viđaju utorkom (VIDEO)

Učesnici Elite danas biraju najuobraženiju osobu, a reč je dobio je Nerio Ružanji.

- Broj jedan je Asmin, sam za sebe kaže da je sve naj. Ne smatram da je to nešto loše. Broj dva je Kačavenda. Broj tri je Boginja - rekao je Nerio.

- Broj jedan je Maja koja ima potrebu da spusti druge ljude kako bi sebe uzdigla. Osetila sam na svojoj koži vezano za Filipa - rekla je Vanja.

- Sve bi bilo okej da imaš kodekse. Neki dan si imala sa Asminom koji je rekao da si aljkavuša, a danas sa njim šetaš - rekla je Maja.

- Znala sam da ćeš imati potpuno neosnovane argumente. Tužno mi je kad vidim da neko kao ti Ivane imaš želju da poniziš nekoga. Ako ste stariji igrači ne znači da ste kvalitetniji - rekla je Vanja.

- Tvoji promiskuitetni kvaliteti su viđeni samo danom nakon ponedeljka, utorkom. Izvorno si mi tako intrigantna osoba -rekao je Ivan.

- Rada, Anastasija i Petja - rekla je Milosava.

- Uroš je prvi, totalno je drugačija osoba ovde i u karantinu. Druga osoba je Sara. Jaka žena ima svoj stav - rekao je Murat.

- Asmin je prvi, osoba koja je asek*ualna. Govori da je neko ko je darežljiv, a smatram da nije. Nije ni za svoju porodicu, a kamoli za ovog dečka. Nije mu nešto puno puta i prišao. Muškarac treba da ima stav i rečnik - rekla je Sunčica.

- Zašto jedeš moju hranu? Nikad više nemoj da joj je neko dao hranu - skočio je Asmin.

- Nisi dobar čovek! Za mesec dana okrećeš priču, a ono za šta se boriš pada u vodu. Ni u šumi te ne bi prepoznali. Treća osoba je Bebica, volela bih da prestaneš da me maršekaš - rekla je Sunčica.

- Ma*š bre bolesnice - rekao ej Bebica.

- Prva osoba je Milena zbog počletka, nije htela nikome da se javi. druga osoba je naš Ronaldo, Janjuš. Treća osoba je Uroš - rekao je Branko.

- Prva osoba je Rada koja mi je rekla da sam ljubomrona na tvoj uspeh i tvoje godine. Broj dva mi je Ivan. Ne zna da se umije nego ide i tumara. Treća osoba je devojka koja mene naziva lopovom. Nije imao ko da je vaspita - rekla je Dušica.

- Rekla sam ti sto puta da joj ne spominješ majku - rekla je Dragana.

- Hranila sam te - ubacila se Boginja.

Autor: A.Anđić