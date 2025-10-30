Aneli polako gubi kontrolu!? Ponovo priznala da Asmin govori ISTINU, kad je shvatila pokušala ponovo da ga POKOPA (VIDEO)

Istina izlazi polako na videlo!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Luku Vujovića.

Pošto su tvoji roditelji toliko loši, ustani i traži da te Grofica usvoji.

- Naravno da neću to reći, ja imam i oca i majku. To nema veze sa tim što ja poštujem Groficu za koju imam samo reči hvale. Ja svoje roditelje volim najviše i ne bih ih menjao nikad. Ja sam sin Biljane i Nikole Vujovića - rekao je Asmin.

Aneli, prvo si pričala da je Asmin klošar bez para, a posle da je Stanija sa njim samo zbog para, šta je od to dvoje istina?

- On jedan dan ima, drugi dan nema. Jedan dan mu legne 100 hiljada evra, ali se desilo i da nema po 15 dana nikad. On je uzimao novac i od mene. Imala sam i neke druge pare osim eura. Menjali smo franke kod njegove drugarice Gabi. On jeste klošar i odron. On će ti dati, ali posteljinu nosi kao kad je sa mnom živelo - rekla je Aneli.

- Meni svakih 15 dana leže po 200 hiljada evra. Ja sam njoj kupovao sve najsupklje - rekao je Asmin.

- Ti kad izađeš ne znaš gde ćeš ko te sve proganja za dugove. Kada je gradio ljudima znao je biti dosta korektan i radnike je uvek isplaćivao - rekla je Aneli.,

- Pričala si da ne plaćam radnike - rekao je Asmin.

- Imao je haos sa radnicima jer su alkoholičari. On je plaćao nekad i više nego što treba jer nije mogao da nađe radnike - rekla je Aneli.

- Meni tata kaže da odjavim deset radnika jer ne trebaju, ali ja nisam hteo jer nemaju - rekao je Asmin.

- Plaćao je radnike, ali je za*ebao tamo gde je uzimao beton. Zavalio je prijatelja Iliju, vi ste na sudu - rekla je Aneli.

- Ne, imaju dokazi u mom telefonu - rekao je Asmin.

Majo kraljice, i dalje ti ništa ne mogu, najjača si zajedno sa našim Lukicom.﻿

- Hvala puno, još uvek sam nekrunisana. Između mene i Lukice ne postoji ništa emotivno. Ima dobru dušu, ali mi je pao u očima. Volela bih da vidim naše slike, verujem da su jako lepe, ali mi smo jako lepi ljudi - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić