PUCA PRIJATELJSTVO ZORICE I MIKIJA: On otkrio da mu je najbolji drug Kačavendin brat, Milena ubeđena da joj se Duduć ŠLIHTA (VIDEO)

Nema dalje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Mikija Dudića:

- Miki šta bi sa velikim prijateljstvom, na žurki ćaskaš sa Kačavendom kao da ništa bilo nije?

- Nemam ja problme da komunicam sa bilo kim. Ja sam sa MIlenom začeo temu jer je njen blizak rođak moj dobar prijatelj, ali to nema veze sa Zoricom i ja sam to njoj rekao - rekao je Miki.

- Meni se MIki javlja svaki dan, on je meni pomogao, a sinoć se setio šta mu je moj brat rekao, njih dvojica se vrlo dobro znaju. Moram da kažem da ja nemam sukobe sa ljudima koji me ne diraju, moram da kažem da to što Miki zna mog brata, nema veze sa našim odnosom - rekla je Milena.

- Miki je demantovao sve priče ovde, da meni smeta ko se sa kim druži i kako - rekla je Zorica.

- Ti se šlihtaš Mileni, a i dalje si Zoričin potrčko - dodao je Anđelo.

- Ma ne lupetaj - dodao je Miki.

- Anđelo nemoj da se*er - dodala je Zorica.

- Iskreno mislim da mi se Miki šlihtaš - rekla je MIlena.

- Ispao si pi*ka, ti njoj nosiš smeće - rekča je Zorica.

- Moram da kažem da je Milena mene ponudila palačinkama pre deset dana, i tu si ispala šmeker iako smo mi imali sukob - rekao je Miki.

- Ovde se ljudi luže određenim uvredama vezanim za mene, te je delovalo da si ti mene prozvao na način na koji me prozivaju ljudi ovde. Meni je čudno da se on setio mog brata sada - rekla je MIlena.

- Kako te je navukla ispao si glup. Skočio si da me braniš kada me je Ranković napao, a sada si mi okrenuo leđa - rekla je Zorica.

Autor: N.B.