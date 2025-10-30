NIJE MOGAO DA PODNESE PRITISAK! Maja Marinković shvatila da su svi muškarci isti i da je rade TOKSIČNI odnosi, a evo šta kaže o bivšim momcima (VIDEO)

Razvezala jezik!

Maja Marinković i Filip Đukić porazgovarali su o svojim bivšim ljubavnim partnerima i o o planovima za budućnost.

- Ja nikoga nisam volela isto i ni sa kim mi nije bilo isto. Ja sam tu budalu volela njaviše, ali volela, prošlo je. Ja sad kad sednem Janjušu u krilo kao da sam sela Urošu Staniću. JA gram emocije nemam! Tad sam imala, ali sam završila - rekla je Maja.

- Tebe rade toksični odnosi - rekao je Filip.

- Tačno, ali nije tačno. Meni je sa Čorbom bilo super, ali nije mogao da istrpi pristisak. DIvna porodica, bila sam kod njih i na Kosovu - rekla je Maja.

- Njoj svi divni a ni sa kim nije ostala u vezi - rekao je Filip.

- Nije tačno. Što ti nećeš vezu? Sramoto jedna, skrasi se. Što nisi jutros ozvaničio vezu? - rekla je Maja.

- Neću vezu - rekao je Filip.

- Hoćeš da pr*aš! Svi ste isti - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić