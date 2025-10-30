NIJE SMOGLA SNAGE DA BACI POKLONE?! Luka otkrio da je on lično pobacao Aneline uspomene na Janjuša, ona progutala KNEDLU nakon njegovog priznanja! (VIDEO)

Šok!



Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Nenadu Macanoviću Bebici.

- Da li ti je sumnjivo to što su dva momka, koja su rekla da im se dopada, jedan Karićem, drugi Gastozov prijatelj? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao da je moguće to, kada je reč o Filipu i Milanu, ali nisam potvrdio ništa od toga - rekao je Bebica.

- Kažeš da volip Luku, a daješ Janjušu da te mazi. Da li to znači da ćeš voleti još više Janjuša, ako budeš sa nekim spavala? - upitala je voditeljka.

- Meni je veoma krivo jer je tako, ja sam tu možda i preterala i nisam razmišljala o tome, više neću - rekla je Aneli.

- Aneli, da li si bacila moj lančić? - upitao je Janjuš.

- Da - kazala je Aneli.

- Sve što je od prošlosti, ja sam to bacio. Ja sam sve pobacao - kazao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.