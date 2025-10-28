OBJASNIĆE NA SUDU! Kačavenda rešila da zaštiti sebe i Janjuša od Aneline ljubomore (VIDEO)

Šok!

U toku je "Igra istine", a Maja Marinković postavila je pitanje Miljani Kulić.

- Kaži mi mišljenje o tome kad ti je Aneli spomenula da su ti svi u kući bolesni, a sada je rekla i za svoju sestru, kako će ne daj Bože da se razboli? - pitala je Maja-

- Ne može me poremetiti Aneli ni u jednom segmentu mog učešća u rijalitiju. Izjavila je da moja majka opšti sa Bebicom i Teodorom. U našoj porodici nema takvih morbidnosti, a čula sam da kod Ahmića ima. Čula sam da je Sita optužila majku da je opštila sa Nikicom. Meni je ahmića žao! Ni Nerio mi nije jasan, kontradiktoran je. Cela porodica Ahmić je bolesna! - rekla je Miljana.

- I ona je imala dečka mesec dana pa ga je dovodila u Niš. Koji je to po redu muškarac? Nora je upoznala samo Luku i on je poslednji kog će upoznati - rekla je Aneli.

- Moja majka je rekla ako se uhvatimo za ruku da možemo da iznajmimo stan. dete čuva trenutno Grofica. Kako Aneli kaže da si isprstenjačena u hotelu? - pitala je Miljana.

- Ona je sve slagala što je rekla. Biće tužena. Takva situacija se nije desila, a to će morati da objasni na sudu. Bolje bi bilo da objasni kako je nije sramota da jaše po onom prozoru u da viri. To se nije desilo - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić