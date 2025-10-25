ESKALACIJA LJUBOMORE: Aneli pokazala sujetu zbog druženja Janjuša i Milene, jednim gestom pokazala da je slaba na njega! (VIDEO)

Šok!
Naredna na redu da nominuju najprevrtljiviju osobu bila je Aneli Ahmić.
- Janjuš i Milena. Svi znamo da su se pljuvali, a sada se mire, strašno - rekla je Aneli.
- Što si sujetna? Za od ovoliko ljudi pominješ nas? - upitao je Janjuš.
- Ne zanimaš me - kazala je Aneli.
- Ako te ne zanimam, onda me nemoj pominjati i iskuliraj me potpuno - rekao je Janjuš.
- Umisio si da si bitan. Ne vidim te i ne gledam. Treća osoba je Terta, toliko - kazala je Aneli.
- Juče si prolazila pored hotela i pokazivala si prstiće, sram da te bude - kazao je Janjuš.
- Ne lupaj - dodala je Aneli.
Detaljnije pogledajte u video-klipu.
Autor: S.Z.