Zadruga

ESKALACIJA LJUBOMORE: Aneli pokazala sujetu zbog druženja Janjuša i Milene, jednim gestom pokazala da je slaba na njega! (VIDEO)

Šok!

Naredna na redu da nominuju najprevrtljiviju osobu bila je Aneli Ahmić.

- Janjuš i Milena. Svi znamo da su se pljuvali, a sada se mire, strašno - rekla je Aneli.

- Što si sujetna? Za od ovoliko ljudi pominješ nas? - upitao je Janjuš.

- Ne zanimaš me - kazala je Aneli.

- Ako te ne zanimam, onda me nemoj pominjati i iskuliraj me potpuno - rekao je Janjuš.

- Umisio si da si bitan. Ne vidim te i ne gledam. Treća osoba je Terta, toliko - kazala je Aneli.

- Juče si prolazila pored hotela i pokazivala si prstiće, sram da te bude - kazao je Janjuš.

- Ne lupaj - dodala je Aneli.

