AKTUELNO

Zadruga

NOVA ŠANSA: Luks nije izdržao, rešio da oprosti Sari, Luka ponovo zaratio sa Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Luki Vujoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si bio u vezi sa adminkom pod nazivom ''Tetka'', koja bi želela da njena žerka bude tvoja ćena - glasilo je pitanje.

- Jao, majko moja. Nikada je nisam upoznao.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čuvaš li uspomene od Điđi, kao npr. autiće i nešto? - glasilo je pitanje.

- Pa dobro, autići... - započeo je Luka.

- Nisam znala ja za te autiće - rekla je Aneki.

- Kako ti to nisi znala? Devojka je mene mesecima čekala i plakala. Ona radi u jednoj velikoj firmi automobila, igračkica automobilčić je završio kod nas. Nisam ni znao od koga je autić kad sam ga dobio - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da nisi prerano spavala sa Luksom, ne bi valjda stvarno želela da mu rodiš dete? - glasilo je pitanje.

- Nismo prerano. Među nama ima previše strasti. Meni nije rano. Uradila sam to jer nam je bilo lepo - kazala je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

PONELA SI JANJUŠEV LANČIĆ?! Luka ostao zatečen saznanjem da je Aneli sa sobom ponela uspomene od bivšeg, pa rešio da progovori: ŽELIŠ LI DA... (VIDEO)

Domaći

Isplivala nova istina: Janjuš otkrio sve o porukama fanova i Aneli u kojima ona priznaje da ga voli, Luka prebledeo kao krpa! (VIDEO)

Zadruga

Neću više da ćutim: Aneli poručila adminki da zna šta da radi, Luka podivljao! (VIDEO)

Zadruga

Aneli će poludeti kad ovo čuje: Maja uverena da se Luka smorio jer je potrčko sa Ahmićevom! (VIDEO)

Domaći

SKANDAL U DVORIŠTU! Luka ostavio Aneli, priznao joj da ga zanima Maja, ona mu bacila verenički prsten: To je njegovo, ali sat NIJE! (VIDEO)

Domaći

Nova tura, nova avantura! Desingerica i Bosanac ponovo zaratili: Ja sam mašina za pravljenje para, a ne bravar! (VIDEO)