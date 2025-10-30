NOVA ŠANSA: Luks nije izdržao, rešio da oprosti Sari, Luka ponovo zaratio sa Aneli! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Luki Vujoviću.

- Da li si bio u vezi sa adminkom pod nazivom ''Tetka'', koja bi želela da njena žerka bude tvoja ćena - glasilo je pitanje.

- Jao, majko moja. Nikada je nisam upoznao.

- Čuvaš li uspomene od Điđi, kao npr. autiće i nešto? - glasilo je pitanje.

- Pa dobro, autići... - započeo je Luka.

- Nisam znala ja za te autiće - rekla je Aneki.

- Kako ti to nisi znala? Devojka je mene mesecima čekala i plakala. Ona radi u jednoj velikoj firmi automobila, igračkica automobilčić je završio kod nas. Nisam ni znao od koga je autić kad sam ga dobio - rekao je Luka.

- Da nisi prerano spavala sa Luksom, ne bi valjda stvarno želela da mu rodiš dete? - glasilo je pitanje.

- Nismo prerano. Među nama ima previše strasti. Meni nije rano. Uradila sam to jer nam je bilo lepo - kazala je Sara.

