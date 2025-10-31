AKTUELNO

Zadruga

Šta me gledaš kao psihopata? Aneli prekipelo zbog Lukinog ponašanja, brutalno ga oduvala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Aneli Ahmić i Luka Vujović raspravljali su se ispred paba "Prijatelji", ali ona nije imala tolerancije za njegovo ponašanje, pa je vrlo brzo odustala i otišla u Belu kuću.

- Batali me svake rasprave za stolom - rekao je Luka.

- Ja sam ti rekla da najviše mrzim kad ideš i pričaš sa strane - dodala je ona.

pročitajte još

Totalno pomračenje Luke Vujovića: Aneli ga isprozivala da glumi žrtvu, Anđelo mu do kraja skinuo masku! (VIDEO)

- To je bilo kad je pušten klip da ste se gledali, pa me je on pitao da li sam video. Kažem ti još jednom da se koncentirišeš na stvari koje treba, tamo onaj (Asmin). Terza je ustao i potvrdio da se gledate, a ja sam ćutao - pravdao se Luka.

- Ako ti je Pop već rekao da gledam u Anđela, trebao si da mahneš glavom, a ne da kažeš: "Da, čuo sam da gleda" - nastavila je ona.

- Šta je tu strašno? - pitao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni jeste - odgovorila je Aneli.

-- Dobro, neću te spomenuti. Otkako smo se pomirili nisam seo i reč pomenuo - govorio je Luka.

pročitajte još

Ukrale ste mi 100.000 evra, dokazano: Bebica urnisao Luku i Aneli, Asmin raspravom s Ahmićevom izazvao MUK u kući (VIDEO)

- Šta me gledaš kao psihopata? - pitala je ona.

- Ne sviđa mi se šta pričaš. Meni je Ivan rekao da si ga slala da demantuje - govorio je Luka, a Aneli je otišla u Belu kuću.

- Psihički me izluđuješ - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ANELI AHMIĆ

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Luka i Aneli

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#luka vujović

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne zanimaš me, baci burmu: Jeleni preko glave Ivana Marinkovića, brutalno ga oduvala zbog Uroša! (VIDEO)

Zadruga

Postavila ga na mesto: Munjez prebacio Terzi zbog Aneli, ona ga ODUVALA (VIDEO)

Zadruga

Daću sebi oduška da se presaberem: Gastozu prekipelo zbog Anđelinog bahatog ponašanja, odlučio da je ODJAVI! (VIDEO)

Zadruga

NE ZNA NA KOJU ĆE STRANU! Aneli prekipelo zbog Lukinog ponašanja, smatra da je sinoć pokazao PRAVO LICE: TRETIRAO ME JE KAO KRPU, KOJU JE ŽELEO DA...

Domaći

Izgoreo od ljubomore! Terza napao Minu, ona ga oduvala s pola snage: hoćeš da me ljubiš, a ja to neću (VIDEO)

Zadruga

ANELI ODUVALA JANJUŠA ZBOG MAJE: Napravila mu ljubomornu scenu, nastao HAOS! (VIDEO)