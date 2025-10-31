Šta me gledaš kao psihopata? Aneli prekipelo zbog Lukinog ponašanja, brutalno ga oduvala (VIDEO)

Drama!

Aneli Ahmić i Luka Vujović raspravljali su se ispred paba "Prijatelji", ali ona nije imala tolerancije za njegovo ponašanje, pa je vrlo brzo odustala i otišla u Belu kuću.

- Batali me svake rasprave za stolom - rekao je Luka.

- Ja sam ti rekla da najviše mrzim kad ideš i pričaš sa strane - dodala je ona.

- To je bilo kad je pušten klip da ste se gledali, pa me je on pitao da li sam video. Kažem ti još jednom da se koncentirišeš na stvari koje treba, tamo onaj (Asmin). Terza je ustao i potvrdio da se gledate, a ja sam ćutao - pravdao se Luka.

- Ako ti je Pop već rekao da gledam u Anđela, trebao si da mahneš glavom, a ne da kažeš: "Da, čuo sam da gleda" - nastavila je ona.

- Šta je tu strašno? - pitao je on.

- Meni jeste - odgovorila je Aneli.

-- Dobro, neću te spomenuti. Otkako smo se pomirili nisam seo i reč pomenuo - govorio je Luka.

- Šta me gledaš kao psihopata? - pitala je ona.

- Ne sviđa mi se šta pričaš. Meni je Ivan rekao da si ga slala da demantuje - govorio je Luka, a Aneli je otišla u Belu kuću.

- Psihički me izluđuješ - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić