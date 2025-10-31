Sara trudna?! Luks i ona bacili sve u rebus, Miljana skočila kao oparena, Stojanovićeva priznala: Mi smo zajedno od 22. oktobra, a on je stariji 22 godine! (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Sara Stojanović plače zbog Saleta Luksa.

- To se jeste desilo nekako odjednom, mi smo se družili, bio je uz mene u svim mojim glupostima i ja sam odlepila za njim. Nama je prelepo, posvađali smo se oko nebuloze, jer je meni jezik brži od pameti, pa napravim glupost. Meni se sve sviđa kod njega, uveseljava me svaki dan, pravi je muškarac, idealan je muškarac za mene - rekla je Sara.

- Luks, je l' ste vi u vezi - pitala je voditeljka.

- Da, jesmo. Andrej i Tadija - rekao je Luks.

- Mi smo zajedno od 22. oktobra, a on je stariji 22 godine. Ja hoću da budem sa njim, na samom smo početku, on me uvek smiri, ne znam šta da ti kažem - rekla je Sara.

- Je l' postoji mogućnost da si trudna - pitala je voditeljka.

- Pa ne znam, pitaj ga. Ja punim 27 godina u martu, on ima 48...Mi smo ludi zajedno, pevamo po ceo dan, budim ga - rekla je Sara.

- Nema mnogo ljubomornih bivših, to samo Ivan - rekao je Luks.

- Sara kaže da se promenila na bolje, ako je ovo za nju promena na bolje, da bude sa 22 godine starijim muškarcem i da priča da će da mu rodi dete, za mene se ona ukopala u kanal - rekla je Miljana.

- Pa dobro, mi smo naše pravili u krevetu, a ne na wc šolji pijani - rekao je Sale.

- Smatram da se ljudi napolju smeju, do sada je bila Sara blam, sada je blamčina. Ne znam ko je nju vaspitao, da li ima oca i majku - rekla je Miljana.

- Vama se smeju ljudi napolju - rekao je Ivan.

- Da, meni nije normalno da ima prebačaje zaljubljivanja, ona je željna ljubavi. Sale je neko ko je prošao mnogo i njega je uhvatilo to. Ja znam da se Saletu Sara svidela mnogo, znam da on želi da proba da ispravi neke stvari. Ovo je jedini par koji će opstati, ma koliko god ona nije normalna, mislim da Sale može da je ispravi. Sale je sto odsto ispravan - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić