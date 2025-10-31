Zabio majci još jedan nož u leđa: Luka mašta o zajedničkom životu sa Aneli i Groficom, Biljane nema ni na mapi (VIDEO)

Ne prestaje da šokira!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Luka Vujović priča da bi voleo da živi u velikoj kući sa Aneli Ahmić i njenom majkom Groficom.

- Luka uvek priča o našoj kući, često pričamo o tome i prošle godine smo pričali o našoj kući iz snova. Ovde čoveka dovede dosada da mašta o svemu, ali ostvarićemo - rekla je Aneli.

- Luke, je l' te ne zanima kako je tvoja majka? Ti bi voleo da živiš sa Groficom - dodala je voditeljka.

- Zanima me, neka dođe da čuva decu. U godinama sam da ne treba da trošim pare na izlaska. Ako nisam kad sam imao investirao treba sad. Mi smo i napolju imali ozbiljne planove. Kontaktirala je ozbiljan posao kojim želi da se bavi - dodao je Luka.

- Meni je normalno da planiraju i treba. Ako obećaju da neće Grofica da živi sa njim, pravim im temelje. Normalno mi je da prave planove, ali ne i da Grofica živi sa njima - rekao je Asmin.

- Koliko puta si mene pitao da dođe majka gore? - pitala je Aneli.

- Kad si bila trudna. Šta će meni tvoja mama? Ne podnosim ni svoju, ni tvoju - dodao je Durdžić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić