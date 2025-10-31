Alibaba totalno smekšao: Ogolio dušu i priznao da ponekad žali Aneli, ovakvom preokretu se niko nije nadao! (VIDEO)

Šok!

Asmin Durdžić i Zorica Marković osamili su se nakon buđenja kako bi zajedno popili kafu i popričali, a njih dvoje su se dotakli Aneli Ahmić i njihove ćerke Nore.

- Meni je ponekad žao i nje (Aneli) i njega (Uroša). Ja nisam ničiji neprijatelji, ja sam samo opasan kada me udaraš tamo gde boli - rekao je Alibaba.

- Pa svako je - rekla je Zorica.

- Ona treba da bude što bolja majka, šta ja imam da je povređujem? Da nije blatila mene i Staniju, imala bi lepši život nego sad i to garantujem - rekao je Alibaba.

- Ovde narod vidi do koga je i do čega tebi stalo. Treba da se borite za onog anđela kog imate i da stane rat sa svih strana zato što je ipak ovo bruka. Imaš ljude koji veruju i tebi i njoj, ali je ovo bruka svakako - rekla je Zorica.

- Kako nije - dodao je Alibaba.

- Pale su tu teške reči, ali koga boli uvo? Ishod je bitan, ali ja vidim da je ona naivna - otkriva Markovićeva.

- Jeste naivna - smejao se Alibaba.

- Ne vidim da je nešto pokvarena, stvarno nisam videla - rekla je Zorica.

- Mama i sestra su joj pokvarene - dodao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić