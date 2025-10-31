AKTUELNO

Oni za mene nikada nisu bili zajedno: Aneli ponovo obrisala patos vezom Alibabe i Stanije, ismeva ih na sva usta! (VIDEO)

Ne prestaje da ih pljuje!

Aneli Ahmić došla je naredna do Zorice Marković koja je sedela sa Jovanom Mitić advokaticom kako bi s njom popričala o Asminu Durdžiću, a tom prilikom istakla je da nikada nije ni verovala u ljubav njega i Stanije Dobrojević.

- Ti izgledaš krhko i kao od stakla, a kad zaurlaš nekako mi čudno reaguju uši - rekla je advokatica.

- Meni je drago što se ona ne preklapa i ne nadvikuje, nego sačeka da njen suparnik zavšri izlaganje - rekla je Zorica.

- Da - dodala je Ahmićeva.

- Sad sam mu rekla da ne trebate da se svađate i da treba da vam bude bitno samo dete - rekla je Zorica.

- U jednom momentu treba stati zbog deteta - rekla je advokatica.

- Naravno. On ima prebačaje, oduvek je takav. Pet minuta priča jedno, pa pet minuta drugo - rekla je Aneli.

- Stanija ga je ostavila - rekla je advokatica.

- Oni za mene nikada nisu ni bili zajedno - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić

