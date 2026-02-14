AKTUELNO

Zadruga

20 dana nisu pričale, Grofica ih je pomirila: Luka nastavlja da udara po Ahmićkama, Asmin zakucao Aneli za sva vremena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne prestaje!

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do još jednog haosa između Aneli Ahmić i Luke Vujovića zbog detalja iz njihove veze koji su se dešavali pred povratak u rijaliti, kao i zbog pravnog stanja o njenom odnosu sa sestrom Sitom Ahmić.

- Sita je pop*zdela kad smo se skriveno čuli Asmin i ja, ali nije bila velika svađa. Neke stvari su mene povredile, ali imam pravo da stanem iz svoje sestre. To je moja krv i ja ću da je branim do života - govorila je Aneli.

- Ti si Situ pravdala i rekla si da treba da proda auto. Ako si očekivala onda ne zoveš Asmina i ne plačeš kod Biljane - dodao je Darko.

pročitajte još

Plakala sam, bila sam ljuta: Aneli otkrila zašto je blatila sestru Situ kod Biljane Vujović, Luka počeo da bljuje vatru na nju! (VIDEO)

- Ja sam o tome već pričala i rekla sam da meni Sita to nije htela da kaže i trebalo joj je dva dana, to je već pitanje za Situ - rekla je Aneli.

- Ona 20 dana nije pričala, zbližio ju je haos koji je nastao i kad su profili kačili. Njih je Grofica pomirila drugi put kad smo bili u Sarajavu. Da li si videla Situ prvi put kad smo tamo bili? - pitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekla da on ode do Site i uzme moje tablete jer ih je ona uzela. NAs dve smo pričale, čule smo se i ona je išla po tablete. Naš odnos je tih par dana bio zategnut zbog situacije koja se desiča - govorila je Aneli.

- Gde su ti slike ili prepiska? Ona laže - dodao je Vujović.

- Polako mi idu na živce ove priče. Sad se dokazuje da li je Luka bolji očuj ili ona mama. Da li je on bio bolji čovek nego ja? - pitao je Asmin.

pročitajte još

Niko mi ne može nametnuti da sam loša majka: Aneli pukao film i argumentima izrešetala Luku, on opet promenio ploču! (VIDEO)

- Ne - rekla je Aneli.

- Da li se majčinstvo meri samo tako da li je išla u tržni centar? Nora će sad da napuni pet godina, a da li ide u vrtić? Ja sam rekao da mi kažete koji vrtić da bih uplatio za godinu dana, a tvoj brat je rekao da Sita to laže - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne dam da dete ide u vrtić jer ja nisam išla u vrtić. Ima mnogo dece koje vreme provode sa bakama i dekama, a ne idu u vrtić - rekla je Aneli.

- Sa mnom je dete znalo da broji na 15 na dva jezika - dodao je Asmin.

- Dete sa dve godine znalo da broji ne nemačkom? Daj molim te. Znači ti si sad bio bolji otac nego ja majka? Pričaš sad isto što i Luka - dodala je ona,

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Izdržali smo 17 dana: Sofija i Terza pogazili sva obećanja, Aneli ih urnisala zbog brutalne vrele akcije (VIDEO)

Zadruga

Nije mogla da prećuti! Teodora čula šta Bebica priča okolo, pa ga oduvala za sva vremena (VIDEO)

Domaći

PRST U OKO SINU! Asmin ga upozorio da im se više ne obraća, Mustafa uradio totalno suprotno: PORUKA ZA SITU! (FOTO)

Zadruga

Dočekala svojih pet minuta: Hana zgazila Aneli Ahmić, Luka povlači teške optužbe! (VIDEO)

Zadruga

Kakvo poniženje Aneli Ahmić: Luka nastavio da trči za Sandrom, pa priznao da bi se na keca pomirio sa njom! (VIDEO)

Zadruga

Rat do istrebljenja! Đole Kralj prekinuo radio emisiju, pa zaurlao na Aneli: Ološu, ne kupaš se po tri dana, nemoj da otvorim ja usta! (VIDEO)