20 dana nisu pričale, Grofica ih je pomirila: Luka nastavlja da udara po Ahmićkama, Asmin zakucao Aneli za sva vremena! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do još jednog haosa između Aneli Ahmić i Luke Vujovića zbog detalja iz njihove veze koji su se dešavali pred povratak u rijaliti, kao i zbog pravnog stanja o njenom odnosu sa sestrom Sitom Ahmić.

- Sita je pop*zdela kad smo se skriveno čuli Asmin i ja, ali nije bila velika svađa. Neke stvari su mene povredile, ali imam pravo da stanem iz svoje sestre. To je moja krv i ja ću da je branim do života - govorila je Aneli.

- Ti si Situ pravdala i rekla si da treba da proda auto. Ako si očekivala onda ne zoveš Asmina i ne plačeš kod Biljane - dodao je Darko.

- Ja sam o tome već pričala i rekla sam da meni Sita to nije htela da kaže i trebalo joj je dva dana, to je već pitanje za Situ - rekla je Aneli.

- Ona 20 dana nije pričala, zbližio ju je haos koji je nastao i kad su profili kačili. Njih je Grofica pomirila drugi put kad smo bili u Sarajavu. Da li si videla Situ prvi put kad smo tamo bili? - pitao je Luka.

- Ja sam rekla da on ode do Site i uzme moje tablete jer ih je ona uzela. NAs dve smo pričale, čule smo se i ona je išla po tablete. Naš odnos je tih par dana bio zategnut zbog situacije koja se desiča - govorila je Aneli.

- Gde su ti slike ili prepiska? Ona laže - dodao je Vujović.

- Polako mi idu na živce ove priče. Sad se dokazuje da li je Luka bolji očuj ili ona mama. Da li je on bio bolji čovek nego ja? - pitao je Asmin.

- Ne - rekla je Aneli.

- Da li se majčinstvo meri samo tako da li je išla u tržni centar? Nora će sad da napuni pet godina, a da li ide u vrtić? Ja sam rekao da mi kažete koji vrtić da bih uplatio za godinu dana, a tvoj brat je rekao da Sita to laže - govorio je Asmin.

- Ja ne dam da dete ide u vrtić jer ja nisam išla u vrtić. Ima mnogo dece koje vreme provode sa bakama i dekama, a ne idu u vrtić - rekla je Aneli.

- Sa mnom je dete znalo da broji na 15 na dva jezika - dodao je Asmin.

- Dete sa dve godine znalo da broji ne nemačkom? Daj molim te. Znači ti si sad bio bolji otac nego ja majka? Pričaš sad isto što i Luka - dodala je ona,

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić