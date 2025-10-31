AKTUELNO

Tetka monstrum: Maja Marinković razvezala jezik i nikad brutalnije oplela po Aneli Ahmić! (VIDEO)

Želi da joj vidi leđa!

U toku su ''Nominacije Odabranih'', a Asmin Durdžić dao je Maji Marinković prvoj reč, koja je žestoko oplela po Aneli Ahmić i nominovala je.

- Ja ću nominovati tetku monstruma koja sve laže i postala mi je odvratna. Tu je naravno i Lukica, moram da napomenem da oboje imaju ozbiljan želudac, ali ovog puta nominujem nju. Ona je uvek igrala na kartu žrtve i njen način učešća je da glumi žrtvu i o njoj imam najgore moguće mišljenje koje se nikada neće promeniti - otkrila je Maja Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću nominovati Dušicu koja je jako bezobrazna, nikako mi ne prija njena energija i iz ličnog momenta sam shvatila da nije iskrena. Takođe, baš čudno da nije bila od samog starta uz Neria - rekla je Vanja.

- Ja ću nominovati Sunčicu jer je počela mnogo da me nervira. Nije mi devojka ništa uradila, ali ne vidim poentu njenog učešća ovde. Ona je tu da pere veš i masira Miljanu - otkriva Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

