Hit: Maja priznala da je psu Leu davala energetsko piće i slatkiše, takmičari popadali od smeha! (VIDEO)

Maja Marinković uživala je u lepom danu sa svojim cimerima, te su se tom prilikom dotakli njenog psa Lea, za kog je priznala da ne može da mu odoli i da mu je nekolicinu puta davala slatkiše i guaranu.

- Takijev Leo je mnogo sladak, kao Foksi - rekla je Maja.

- Takijev Leo je l'? - upitao je Janjuš.

- Takijev jer sam ja ovde godinama i Taki ga čuva - rekla je Maja.

- Pa normalno - rekao je Janjuš.

- Ja sam mnogo popustljiva, dajem mu i slatkiše i sve. Jednom sam mu dala guaranu - rekla je Maja, a svi su prasnuli u smeh.

- Koliko si ga puta izvela? - upitao je Anđelo.

- Pa možda sam deset puta. Taki je stvarno posvećen, on dođe u pet ujutru iz izlaska i izvede ga napolje, a ja ne znam sebe da izvedem kad dođem iz izlaska - rekla je Maja.

Autor: N.Panić