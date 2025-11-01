Isti ste, zato se i volite: Milan dao zlatne savete Aneli i Luki kako bi sačuvali svoju vezu (VIDEO)

AKTUELNO

Nije im lako!

Aneli Ahmić i Luka Vujović došli su u hotel kod Milana Stojičkovića kako bi im dao podršku nakon svih ljubavnih brodoloma.

- Nije mala stvar. Niko neće da se stavi u tu situaciju - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam, ali svađate se oko gluposti. Ne opravdavam ni tebe ni nju, isti ste, zato se i volite. Kao da vidim dva preslikana jajeta. Dajete ljudima da vas vređaju i ponižavaju jer jedno drugo kritikujete - rekao je Milan.

- Znaš kakvi bi mi bili heroji da kažemo: "Ma ko vas je*e". Ja ispadam folirant mnogo puta - rekao je Luka.

- Čoveku je mnogo lakše kad kaže nešto da se oseća bolje - rekao je Milan.

