POPUT ROGOVA U VREĆI: Sara ušla u sukob za Borom, pa briznula u plač: NEMOJ DA MI SE OBRAĆAŠ! (VIDEO)

Rasplamsao se sukob bivših partnera!

Bora Santana i Sara Raičević ušli su u verbalni okršaj, nakon čega je ona briznula u plač.

- Boro, što se smeješ? - upitala je Sara.

- Blamiraš se. Idete po zatvoru dve žene - kazao je Bora.

- Boro, ne se*i više - dodala je Sara.

- Dobro. Evo, neka bude da ti ja ne želim dobro - kazao je Bora.

- Ti si se izblamirala - kazao je Bora.

- Nemoj da mi zvocaš. Beži od mene. Neću više da pričam sa tobom više, ne želim - rekla je Sara, pa otišla u pušionu, kako bi plakala.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.