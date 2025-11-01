POPUT ROGOVA U VREĆI: Sara ušla u sukob za Borom, pa briznula u plač: NEMOJ DA MI SE OBRAĆAŠ! (VIDEO)

Rasplamsao se sukob bivših partnera!
Bora Santana i Sara Raičević ušli su u verbalni okršaj, nakon čega je ona briznula u plač.
- Boro, što se smeješ? - upitala je Sara.
- Blamiraš se. Idete po zatvoru dve žene - kazao je Bora.
- Boro, ne se*i više - dodala je Sara.
- Dobro. Evo, neka bude da ti ja ne želim dobro - kazao je Bora.
- Ti si se izblamirala - kazao je Bora.
- Nemoj da mi zvocaš. Beži od mene. Neću više da pričam sa tobom više, ne želim - rekla je Sara, pa otišla u pušionu, kako bi plakala.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.