Na silu je sa njim da bi dokazala da je to prava ljubav: Alibaba doveo Aneli do ludila, otkrio koliko mu je prevara OPROSTILA! (VIDEO)

Haos bivših partnera!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide trenutak kad je Luka Vujović izjavio da Aneli Ahmić izjavila da počinje da mu se gadi.

- To mi je katastrofa i druga bih reagovala, ali je video neke stvari i logično je da će to reći jer sam i ja to rekla. On se meni gadio dok sam bila napolju. Nisam mogla da gledam ni klip naše veridbe. Meni pošalju neki klip, a ja nisam mogla i dalje da ga gledam. Ja bih volela da ovi ljudi vide šta je on radio jer me ljudi ovde prave budalom, kao da to ništa nije bilo. Odlučila sam ovako da se ponašam, imam svoje razloge - govorila je Aneli.

- Ja sam rekao da neću više nikad da budem sa njom i raskidam, a ovde se polemiše - rekao je Luka.

- Luka neće da vadi najgore iz mene, kao prošle godine kad sam ga vređala. Videla sam da sam u tome totalno pogrešila. Više to nikad neće dobiti - dodala je Aneli.

- Ona ne trpi poraz, na silu je sa njim da bi dokazala nama i narodu da je to prava ljubav. Meni je oprostila sedam ili osam žena - govorio je Asmin.

- Ne laži, samo što si se čuo sa Valentinom. Što lažeš? - rekla je Aneli.

- Neka se objavi kako si na whatsapp kačila moje devojke. Gde sam bio za Novu godinu? Sa ribom iz Slovenije - dodao je on.

- Sa mnom si bio svaku - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić