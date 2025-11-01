AKTUELNO

Zadruga

Šok transformacije Đukića, Bore i Maje: Zasigurna trojka nastavlja da dominira s idejama, totalno se prerušili! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nećete verovati šta su uradili!

Maja Marinković i Filip Đukić danas su se kladili i dogvorili su se da ko izgubi opkladu mora ovog drugog da obuče u odeću suprotnog pola. Ipak, oni su se na kraju odgovorili da se svi preruše, zbog čega su takmičari umirali od smeha.

pročitajte još

Prisetila se svih detalja: Maja uradila retrospektivu ljubavne veze sa Janjušem! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Mina Vrbaški dala je Filipu Đukiću suknju, kratku majčicu i štikle dok je Bori Santani dala helake, kratak top i papučice, a Đukić je obukao Maju u široke farmerke, majicu i košulju. Zasigurno je da će ovim potezom nasmejati sve gledaoce, ali to je od ove trojke i očekivano.

pročitajte još

PUČE PRIJATELJSTVO: Boginja priznala da je razočarana zbog Sarine izdaje sa Đukićem, Raičevićeva hladna kao led! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Mnogo me je blam ovog kokošinjca: Đukić ponovo poručio devojkama da neće vezu, Sara to prihvatila, Vanja dala svoj sud (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Skuplja po ulici... Nerio otkrio porodičnu tajnu, evo da li se Grofica bavi crnom magijom! (VIDEO)

Extra

PA OVO JE STVARNO BIZARNO! Zbog ove stvari u Severnoj Koreji možete da završite u zatvoru! Ovo je lista ŠOK PRAVILA Kim Džong Una (VIDEO)

Domaći

Da li prepoznajete pevača i pevačicu sa fotografije? Snimak nastao 1998. godine, on totalno neprepoznatljiv (FOTO)

Zadruga

Đukić slama ženska srca kao niko: Bora otkrio da je još jedna takmičarka Elite 9 pala u depresiju zbog njega! (VIDEO)

Domaći

Aneli ide u Linc da se suoči sa Alibabom: Hitno smo je pozvali, žestoko prozvala bivše! (GLASOVNA PORUKA)

Domaći

Iz Urgentnog pravo na remont: Šok izdanje Uroša Stanića, napravio još jednu transformaciju! (FOTO)