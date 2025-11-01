Šok transformacije Đukića, Bore i Maje: Zasigurna trojka nastavlja da dominira s idejama, totalno se prerušili! (VIDEO)

Nećete verovati šta su uradili!

Maja Marinković i Filip Đukić danas su se kladili i dogvorili su se da ko izgubi opkladu mora ovog drugog da obuče u odeću suprotnog pola. Ipak, oni su se na kraju odgovorili da se svi preruše, zbog čega su takmičari umirali od smeha.

Mina Vrbaški dala je Filipu Đukiću suknju, kratku majčicu i štikle dok je Bori Santani dala helake, kratak top i papučice, a Đukić je obukao Maju u široke farmerke, majicu i košulju. Zasigurno je da će ovim potezom nasmejati sve gledaoce, ali to je od ove trojke i očekivano.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić