Pukao joj film: Mina iz petnih žila urliče na Mikija i Jakšiću, preselo joj od njihove kupovine mira u Beloj kuću! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Aleksandre Jakšić i Mikija Dudića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški.

- Ja sam upoznata sa delom Aleksandre Jakšić na "Farmi", imala sam prilike da je gledam i pratim, a sad kad pored ovde mi se uopšte ne ističe. Ona se istakla na "Farmi" pogotovo što se tiče žena, uvek je bila sređena, najurednija, ratoborna, svađala se i ulazila u sukobe. Mislim da je vreme malo više da se pokrene. Ovo što je rekla da joj se Janjuš sviđa mi je logično jer je na "Farmi" bilo muvanje Kristijana i nje, a nakon toga je bila u poluemotivnoj vezi sa čovekom koji ima ženu. Ne dopada mi se tvoje učešće ovde. Nemam mišljenje ni o tebi, ni o Dudiću neko spektakularno. Imaš zanimljive doskočice, ali mislim da "Elita" nije za tebe - pričala je Mina.

- Nisam ni ja zadovoljna tvojim učešćem i mislila sam da si na mnogo većem nivou. "Farma" je drugačiji koncept, ima vremena i tek smo dva meseca ovde i volim da se situacija spontano dešavaju, a ja ne volim da se svađam sa ljudima na silu - dodala je Jakšićka.

- Što se tiče Mikija on se ovde uopšte nije snašao. Neko si ko neće drugima da kaže šta misli, ne voliš da ulaziš u sukobe i nisi taj tip. Nemam neku energiju sa tobom, ne komuniciramo preterano. Zaseli smo par puta, ali mi tvoja energija ne odgovara. On ima mišljenje i stav koji želi da zadrži za sebe jer ne želi da se zamera drugima. Najlakše je skočiti na Uroša i samo si skočio na Anđela kad je bio haos sa Zoricom. Koliko ljudi je tebe ovde isponižavalo? - govorila je Mina.

- Ko to? Ja ne znam - rekao je Miki.

- Iskreno, ja ne znam koga bih poslala, ali Jakšićku da pošaljem, a njega da ostavim - dodala je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić