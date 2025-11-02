AKTUELNO

Zadruga

Pukao joj film: Mina iz petnih žila urliče na Mikija i Jakšiću, preselo joj od njihove kupovine mira u Beloj kuću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Aleksandre Jakšić i Mikija Dudića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški.

- Ja sam upoznata sa delom Aleksandre Jakšić na "Farmi", imala sam prilike da je gledam i pratim, a sad kad pored ovde mi se uopšte ne ističe. Ona se istakla na "Farmi" pogotovo što se tiče žena, uvek je bila sređena, najurednija, ratoborna, svađala se i ulazila u sukobe. Mislim da je vreme malo više da se pokrene. Ovo što je rekla da joj se Janjuš sviđa mi je logično jer je na "Farmi" bilo muvanje Kristijana i nje, a nakon toga je bila u poluemotivnoj vezi sa čovekom koji ima ženu. Ne dopada mi se tvoje učešće ovde. Nemam mišljenje ni o tebi, ni o Dudiću neko spektakularno. Imaš zanimljive doskočice, ali mislim da "Elita" nije za tebe - pričala je Mina.

pročitajte još

Pokušala da ga ponizi pred svima, ali uzalud: Jakšićka dokazala koliko je kvarna, Bori pukao film i postavio je na mesto očas posla! (VIDEO)

- Nisam ni ja zadovoljna tvojim učešćem i mislila sam da si na mnogo većem nivou. "Farma" je drugačiji koncept, ima vremena i tek smo dva meseca ovde i volim da se situacija spontano dešavaju, a ja ne volim da se svađam sa ljudima na silu - dodala je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Mikija on se ovde uopšte nije snašao. Neko si ko neće drugima da kaže šta misli, ne voliš da ulaziš u sukobe i nisi taj tip. Nemam neku energiju sa tobom, ne komuniciramo preterano. Zaseli smo par puta, ali mi tvoja energija ne odgovara. On ima mišljenje i stav koji želi da zadrži za sebe jer ne želi da se zamera drugima. Najlakše je skočiti na Uroša i samo si skočio na Anđela kad je bio haos sa Zoricom. Koliko ljudi je tebe ovde isponižavalo? - govorila je Mina.

pročitajte još

Nije mogla da prećuti: Aneli žestoko zamerila Jakšićki flert sa Lukom, ona udarila kontru i proglasila ga mlakonjom! (VIDEO)

- Ko to? Ja ne znam - rekao je Miki.

- Iskreno, ja ne znam koga bih poslala, ali Jakšićku da pošaljem, a njega da ostavim - dodala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

HAOS: Stefani izgorela od ljubomore na Enu Čolić, urliče na Munju iz petnih žila! (VIDEO)

Domaći

Pukao joj film! Mina u sukobu sa Alibabom žestoko ponizila Maju, pa mu poručila da sa njom NEMA IGRE: To što ti ja dopuštam ono od 1 do 100... (VIDEO)

Zadruga

Lepom Mići pukao film: Urliče na Gastoza iz petnih žila, nema koju psovku mu nije rekao! (VIDEO)

Zadruga

Već pravi haos: Aneli urla iz petnih žila zbog Maje Marinković! (VIDEO)

Zadruga

Doživeo pomračenje: Bora urliče iz petnih žila i psuje koga stigne! (VIDEO)

Domaći

Gastozu pukao film: Pobesneo kao nikad do sad, urliče na Anđelu iz petnih žila: Je l' hoćeš klipove i prošlost da ti obrišem? (VIDEO)