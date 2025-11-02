Trese se Bela kuća od Anelinog urlikanja: Alibaba je dovodi do ludila, hitno traže sastanak sa advokatom! (VIDEO)

Drama se anstavlja!
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić nastavili su žestoko raspravu u dnevnoj sobi Bele kuće.
- Kad želiš da pričamo o detetu? - pitao je Asmin.
- Šta da pričamo? Rekao si da ćeš da daš starateljstvo. Viđaćeš dete - rekla je Aneli.
- Organizuj advokata. Šta ćemo da napišemo? - pitao je on.
- Zajedno ćemo da pišemo. Ja tražim starateljstvo, prezime, a ti možeš da je vodiš gde god želiš - rekla je Aneli.
- Kako ćeš biti sigurna da ću da je vratim? - pitao je on.
- Verujem ti - dodala je ona.
- Zašto mi tvoja majka dve godine nije davala dete? - pitao je Asmin.
- Ja sam ja. Ovde sam bila dve godine - vikala je ona.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić