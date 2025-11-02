AKTUELNO

Zadruga

Trese se Bela kuća od Anelinog urlikanja: Alibaba je dovodi do ludila, hitno traže sastanak sa advokatom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama se anstavlja!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić nastavili su žestoko raspravu u dnevnoj sobi Bele kuće.

- Kad želiš da pričamo o detetu? - pitao je Asmin.

- Šta da pričamo? Rekao si da ćeš da daš starateljstvo. Viđaćeš dete - rekla je Aneli.

- Organizuj advokata. Šta ćemo da napišemo? - pitao je on.

- Zajedno ćemo da pišemo. Ja tražim starateljstvo, prezime, a ti možeš da je vodiš gde god želiš - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ćeš biti sigurna da ću da je vratim? - pitao je on.

- Verujem ti - dodala je ona.

- Zašto mi tvoja majka dve godine nije davala dete? - pitao je Asmin.

- Ja sam ja. Ovde sam bila dve godine - vikala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

